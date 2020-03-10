В Солигорске пройдёт бесплатный «сырный фуршет».

Сырная дегустация открыта для всех желающих. В ближайшие дни (6-7 марта) она пройдёт в в ТЦ «Корона» на Заслонова, 29.



На «фуршетах» предложат два вида особых сыров ручной работы из «Александрии» – Янтарный и Рубиновый. Каждый из них со своим характером. Как и благородные сорта из Франции и Италии, они готовятся вручную и созревают от 2 месяцев. Помимо отборного молока и закваски, в их состав входит овечья липаза – фермент, который лучшие сыроделы применяют для создания сыров для гурманов – с пикантным вкусом и насыщенным послевкусием.



В Солигорске появится новая традиция сырных фуршетов. Каждый желающий сможет прикоснуться к культуре создания крафтовых сыров и попробовать их бесплатно. В Италии гордятся небольшими сыродельнями, где с любовью готовят каждую головку сыра. Схожее производство действует и в Беларуси – в городском посёлке Копысь, где и рождаются «Сыры из Александрии».

