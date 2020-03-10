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В Солигорске пройдёт бесплатный «сырный фуршет».
10.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 марта 2020 15:23 1173
В Солигорске пройдёт бесплатный «сырный фуршет».
В Солигорске пройдёт «сырный фуршет» в оживленных местах. «Савушкин продукт» будет угощать эксклюзивными «сырами из Александрии» посетителей торговых центров и супермаркетов.
Сырная дегустация открыта для всех желающих. В ближайшие дни (6-7 марта) она пройдёт в в ТЦ «Корона» на Заслонова, 29.
Подобные сырные «фуршеты» — прекрасная возможность попробовать разные сорта сыра и выбрать свой», – поясняют в компании «Савушкин продукт».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ»
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4 марта 2020 15:23 1173 В Солигорске пройдёт бесплатный «сырный фуршет». ...
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