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В Солигорске пройдёт бесплатный «сырный фуршет».

10.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 марта 2020 15:23 1173

В Солигорске пройдёт бесплатный «сырный фуршет».

Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорске пройдёт «сырный фуршет» в оживленных местах. «Савушкин продукт» будет угощать эксклюзивными «сырами из Александрии» посетителей торговых центров и супермаркетов.

В Солигорске пройдёт бесплатный «сырный фуршет».

Сырная дегустация открыта для всех желающих. В ближайшие дни (6-7 марта) она пройдёт в  в ТЦ «Корона» на Заслонова, 29.

На «фуршетах» предложат два вида особых сыров ручной работы из «Александрии» –  Янтарный и Рубиновый. Каждый из них со своим характером. Как и благородные сорта из Франции и Италии, они готовятся вручную и созревают от 2 месяцев. Помимо отборного молока и закваски, в их состав входит овечья липаза – фермент, который лучшие сыроделы применяют для создания сыров для гурманов – с пикантным вкусом и насыщенным послевкусием.

В Солигорске появится новая традиция сырных фуршетов. Каждый желающий сможет прикоснуться к культуре создания крафтовых сыров и попробовать их бесплатно. В Италии гордятся небольшими сыродельнями, где с любовью готовят каждую головку сыра. Схожее производство действует и в Беларуси – в городском посёлке Копысь, где и рождаются «Сыры из Александрии».

В Солигорске пройдёт бесплатный «сырный фуршет».

Подобные сырные «фуршеты» — прекрасная возможность попробовать разные сорта сыра и выбрать свой», – поясняют в компании «Савушкин продукт».

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4 марта 2020 15:23 1173 В Солигорске пройдёт бесплатный «сырный фуршет». ...
 
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