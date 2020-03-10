Какие дома в Слуцке попадут под льготное кредитование

Источник материала: Слуцк Город





Министерство архитектуры и строительства Беларуси опубликовало постановление , устанавливающее перечень жилых домов в Минской области, строительство и финансирование которых в 2020 году осуществляется с использованием льготных кредитных ресурсов.

В Слуцке под льготное кредитование попадает 40-квартирная пятиэтажка по генеральному плану №14 в микрорайоне «Чехова» с инженерными коммуникациями. Общая вводимая площадь дома - 2 700 кв. м., объём льготных кредитных ресурсов ОАО«АСБ Беларусбанк» составит 1 800 тыс. рублей, то есть больше половины от сметной стоимости дома 3048,471 тыс. рублей. Срок сдачи объекта - ноябрь 2020 года.

В Слуцке льготные кредиты будет выделены также на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 году, а именно: