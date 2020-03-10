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Какие дома в Слуцке попадут под льготное кредитование

10.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Какие дома в Слуцке попадут под льготное кредитование

Министерство архитектуры и строительства Беларуси опубликовало постановление, устанавливающее перечень жилых домов в Минской области, строительство и финансирование которых в 2020 году осуществляется с использованием льготных кредитных ресурсов.

В Слуцке под льготное кредитование попадает 40-квартирная пятиэтажка по генеральному плану №14 в микрорайоне «Чехова» с инженерными коммуникациями. Общая вводимая площадь дома - 2 700 кв. м., объём льготных кредитных ресурсов ОАО«АСБ Беларусбанк» составит 1 800 тыс. рублей, то есть больше половины от сметной стоимости дома 3048,471 тыс. рублей. Срок сдачи объекта - ноябрь 2020 года.

В Слуцке льготные кредиты будет выделены также на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 году, а именно:

  • Внеплощадочные инженерные сети к микрорайону «Чехова», включая проектно-изыскательские работы
  • Застройка микрорайона «Чехова» в г. Слуцке, включая проектно-изыскательские работы
  • Многоквартирный жилой дом по г.п. № 10 в микрорайоне «Чехова» с инженерными коммуникациями, включая проектно-изыскательские работы
  • Многоквартирный жилой дом по г.п. № 11 в микрорайоне «Чехова» с инженерными коммуникациями, включая проектно-изыскательские работы
  • Многоквартирный жилой дом по г.п. № 13 в микрорайоне «Чехова» с инженерными коммуникациями, включая проектно-изыскательские работы
  • Многоквартирный жилой дом по г.п. № 15 в микрорайоне «Чехова» с инженерными коммуникациями, включая проектно-изыскательские работы
  • Многоквартирный жилой дом по г.п. № 16 в микрорайоне «Чехова» с инженерными коммуникациями, включая проектно-изыскательские работы
  • Внеплощадочные сети к группе жилых домов по 2-му пер. М.Богдановича в г. Слуцке (водопровод), включая проектно-изыскательские работы

 

 
 
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Министерство архитектуры и строительства Беларуси опубликовало постановление, устанавливающее перечень жилых домов в Минской области, строительство и...
 
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