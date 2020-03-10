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«Белавиа» продолжает отменять свои рейсы: всё из-за эпидемии

10.03.2020 13:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Национальная авиакомпания «Белавиа» решила прекратить рейсы в Милан, о чем сообщила на своем сайте.

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусной эпидемией в Италии правительство перевело всю страну на карантин (это почти 60 миллионов человек). Запрет на выезд-въезд действует и в отношении Милана, Вероны и Венеции. В «Белавиа» говорят, что из-за такого положения дел компания пока замораживает рейсы по маршруту Минск-Милан-Минск c 12 марта по 2 апреля включительно.

«Для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета или перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы «Белавиа» по маршруту Минск-Рим-Минск», – сказали в компании. Там подчеркнули, что возврат или обмен производится по месту оплаты билета. 

Ранее мы рассказывали, что «Белавиа» отказалась от полетов в Ашхабад.

Читайте по теме: «У нас больше нет времени»: Италия первой в мире ввела карантин на всю страну

 
Теги: Минск
 
 
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Национальная авиакомпания «Белавиа» решила прекратить рейсы в Милан, о чем сообщила на своем сайте. Из-за тяжелой ситуации с коронавирусной эпидемией в Италии...
 
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