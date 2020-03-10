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Очередные обещания: обеспечить нормальную воду всем минчанам обещают к 2025 году

10.03.2020 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перевести Минск полностью на подземные источники водоснабжения планируется в 2025 г.



Об этом рассказала заместитель начальника производства «Минскводопровод» предприятия «Минскводоканал» Наталья Сазанова, отвечая на звонки горожан в контакт-центре Мингорисполкома, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— У нас уже есть предпроектная документация, в которой были рассмотрены различные варианты. Выбран один из них: развитие водозаборов с южной части города — в Пуховичском и Дзержинском районах Минской области, — пояснила специалист.

По ее словам, потребуются строительство достаточно большого количества новых сооружений и сетей, реконструкция уже существующих. Прорабатываются вопросы их проектирования и дальнейшего возведения.


Дать жителям Фрунзенского и Московского районов артезианскую воду вначале обещали еще лет 10 назад, позже сроки сдвинули "к 2020 году", а теперь вот перенесли еще на пятилетку...
 
Теги: Минск
 
 
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Перевести Минск полностью на подземные источники водоснабжения планируется в 2025 г.
 
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