Источник материала: Аргументы и факты

Авиакомпания "Белавиа" приостановила полеты в Милан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

"В связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд в 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск - Милан - Минск с 12 марта по 2 апреля включительно", - сообщили в авиакомпании.

Для авиабилетов, оформленных на эти даты, возможен полный возврат стоимости билета или перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы "Белавиа" Минск - Рим - Минск.

Вернуть или обменять билеты можно по месту их оплаты.