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16 фигурантов и более 3 млн рублей взяток. В Беларуси начался суд по делу о коррупции в сфере поставок техники

10.03.2020 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 фигурантов и более 3 миллионов рублей взяток. 10 марта Верховный суд Беларуси начал рассматривать дело о коррупции в ходе поставок телекоммуникационного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скамье подсудимых – должностные лица, ранее занимавшие высокие посты, представители коммерческих структур. Речь идет о сфере телекоммуникаций и связи, а также о банковском секторе.

16 фигурантов и более 3 млн рублей взяток. В Беларуси начался суд по делу о коррупции в сфере поставок техники

Один из фигурантов – Андрей Втюрин, экс-сотрудник Секретариата Совета безопасности. 12 обвиняемых находятся под стражей. В отношении остальных избраны другие меры пресечения. Им вменяется получение и дача взяток: от 30 тысяч до почти 2 миллионов рублей. Известно, что пятеро из них признали вину и заключили сделку со следствием.

Взятка более 148 тысяч долларов. Андрея Втюрина поймали с поличным

Процесс по делу проходит в открытом режиме. Некоторым фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

16 фигурантов и более 3 млн рублей взяток. В Беларуси начался суд по делу о коррупции в сфере поставок техники

16 фигурантов и более 3 млн рублей взяток. В Беларуси начался суд по делу о коррупции в сфере поставок техники

Люди в материале: Андрей Втюрин

 
 
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Новости Беларуси. 16 фигурантов и более 3 миллионов рублей взяток. 10 марта Верховный суд Беларуси начал рассматривать дело о коррупции в ходе поставок...
 
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