|
Польша вводит бесплатные визы для белорусских детей и молодежи
10.03.2020 14:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: blizko.by
С 29 февраля по 31 декабря дети и молодые люди до 25 лет смогут получить польскую визу бесплатно.
Согласно документу, дети от 6 до 18 лет, а также активная молодежь (люди до 25 лет, которые направляются в Польшу для участия в семинарах, конференциях, соревнованиях и культурных мероприятиях) освобождаются от оплаты заявки на получение «шенгена» в польских консульствах в Беларуси.
Исключение составляют случаи, когда принимается заявление о пересмотре заявления на получение шенгенской или национальной визы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 29 февраля по 31 декабря дети и молодые люди до 25 лет смогут получить польскую визу бесплатно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)