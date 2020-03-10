Польша вводит бесплатные визы для белорусских детей и молодежи

Источник материала: Ежедневник

фото: blizko.by

С 29 февраля по 31 декабря дети и молодые люди до 25 лет смогут получить польскую визу бесплатно.

Согласно документу, дети от 6 до 18 лет, а также активная молодежь (люди до 25 лет, которые направляются в Польшу для участия в семинарах, конференциях, соревнованиях и культурных мероприятиях) освобождаются от оплаты заявки на получение «шенгена» в польских консульствах в Беларуси.

Исключение составляют случаи, когда принимается заявление о пересмотре заявления на получение шенгенской или национальной визы.