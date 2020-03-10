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Уткин: «Можно вывезти Гончаренко из Борисова, но Борисов всегда останется в его душе»

10.03.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский комментатор Василий Уткин прокомментировал отказ Виктора Гончаренко от рукопожатия с Доменико Тедеско после игры «Спартак» — ЦСКА в Кубке России.

«Вот, я вам сейчас вам расскажу по поводу этого жеста Гончаренко. У меня два резюме по этому поводу: одно — короткое, а другое — развернутое. Короткое звучит очень просто: понимаете, все знают, что можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки вывезти невозможно. Можно вывезти Гончаренко из Борисова, но Борисов всегда останется в его душе. Это деревенский поступок деревенского человека.

Что при этом важно: когда мы говорим деревня, то сразу возникает отторжение. Мол, столичный снобизм, кто вы такие. Нет, понимаете, в деревне нет ничего плохого, как и в городе нет ничего дурного. Просто всему есть свое место и время. Жест Гончаренко показывает одну простую вещь: он не умеет переносить стресс. У него стресс преобразуется в негативную реакцию.

На самом деле мы это уже наблюдали. Мы наблюдали это в конце прошлого сезона и в начале этого, когда команда совершенно очевидно не очень хорошо воспринимала Гончаренко, устав, видимо, от его требований. Внутри команды накопилась какая-то раздражительность. Это говорит о пределе его возможностей. Это говорит, что на более высоком уровне, где эмоций будет еще больше, я думаю, что от Виктора Гончаренко останется только фотография на белой стене. Как от Ленина.

Решаема ли эта проблема? Мне, честно говоря, плевать. Мне плевать на все остальные аспекты этой истории. Мне интересно узнавать, что-то новое о футболистах и тренерах, а сама по себе ситуация, с точки зрения этической, оба вели себя совершенно неподобающе. Если просто мы не знаем, кто эти люди и совершенно свободны в своих оценках, то этот ролик я назвал бы „Встреча стрекозла с придурком“.

Гончаренко — хороший парень из Борисова. Он, безусловно, хороший футбольный специалист, но он боится испытывать те эмоции, то, что на самом деле чувствует. Он стесняется этого», — сказал Уткин в своей передаче «Футбольный клуб».

 
 
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Российский комментатор Василий Уткин прокомментировал отказ Виктора Гончаренко от рукопожатия с Доменико Тедеско после игры «Спартак» - ЦСКА в Кубке России.
 
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