Скандинавская ходьба объединила женщин из Каменца, которым некогда скучать на пенсии

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Удобные кроссовки, куртки, в руках – палки для скандинавской ходьбы. С первых шагов мои спутницы берут такой темп, что я, ходок неслабый, проникаюсь к ним глубоким уважением. «Привет, девчонки!» – кричит нашей группе мужчина из автомобиля. «Девчонки», младшей из которых 59 лет, а старшей – 70, и бровью не ведут. К вниманию привыкли – за столько-то времени!





А поначалу от любопытных глаз даже прятались… «Старались вечером выходить, чтобы нас меньше людей видело, – смеясь, вспоминает Светлана Чешко. – Только потом набрались смелости и стали ходить днем. Чего только не слышали! Одни интересовались, где наши лыжи. Другие жалели: раз с палками, значит, ноги болят…» Пять лет назад она и Валентина Смалюк первыми из нынешней «пятерки» взяли в руки палки и начали осваивать скандинавскую ходьбу. Обе работали раньше в налоговой инспекции, живут недалеко друг от друга и сидеть без дела не привыкли. Когда вышли на пенсию, «прошерстили» интернет в поисках подсказки на тему «чем бы полезным заняться» и решили, что скандинавская ходьба – то, что надо. В Польше Светлана Николаевна увидела на акции палки для скандинавской ходьбы, купила две пары – себе и подруге. И с тех пор вот уже 5 лет ходят, постепенно вовлекая в это дело других.

«Ходоков» становилось больше

Первой «вовлеченной» в их «скандинавскую» компанию стала Галина Александровна Давидюк, много лет работавшая в Фонде соцзащиты населения. Очень активный человек: член ветеранской организации, поет в хоре ветеранов и два раза в неделю ходит в бассейн. Следом присоединилась Нина Кирилловна Сазонова. Говорит, о скандинавской ходьбе знала давно, но одна ходить боялась. Как только услышала, что есть такая группа, тут же попросилась в компанию. И случилось это буквально через пару месяцев, как она окончательно ушла с работы (уже будучи на пенсии, еще три года работала бухгалтером в райпо). А около двух лет назад ряды «скандинавок» пополнила Валентина Ивановна Якимчук. Тоже человек в городе известный: 10 лет проработала в банке, затем, до пенсии, – главным бухгалтером в «Каменецремстрое». Она в группе самая старшая, но фору и более молодым подругам может дать. Постоянно ездит на велосипеде. «Мы живем в такой дали, что без велосипеда никуда», – смеясь, говорит она. Много раз проезжала на своем велосипеде мимо четверых женщин, целеустремленно шагавших по дороге с палками, и в конце концов заявила: «Девчата, хочу с вами». Так и сформировалась эта великолепная пятерка.





Они выходят на маршрут каждый день, и их домочадцы к этому уже привыкли. Шутят: «Как на работу!» Послабление дают себе разве что по большим праздникам. Ну, или если непогода совсем уж разбушуется. Однажды вышли на прогулку при ясном солнышке, а когда были на полпути, вдруг набежала туча и хлынул ливень. Вымокли до нитки, но никто не заболел, и на следующий день все опять вышли «на тропу». У них есть своя группа в вайбере, где в случае чего можно скорректировать время выхода. Перенести на полчаса, например. Но такое редко случается. Обычно они собираются в условленном месте в 14.00. Летом, когда жара – в 7.30-8.00. «Сам бы, может, и увильнул когда-нибудь, а когда компания, увильнуть не получится. Очень дисциплинирует!» – объясняют они.

Нельзя сказать, что техника ходьбы у всех у них идеально правильная. Конечно, все они – дамы продвинутые, с интернетом накоротке, из него знают, что при ходьбе локти нужно держать под прямым углом, а ногу «перекатывать» с пятки на носок. И все равно у каждой – свой стиль. «Как нам удобно, так и ходим», – честно признаются они. Де­ло тут не столько в том, чтобы научиться ходить по правилам, сколько в удовольст­вии, которое приносит им совместная ходьба. Ведь когда выходишь на пенсию, что в первую очередь теряешь? Правильно – коллектив, возможность общения со многими людьми. А здесь вот он – слаженный коллектив близких по духу людей, которые очень сдружились и которым вмес­те интересно. Ну и польза для здоровья и поддержания формы несомненная. «Я заметила, что стала и физически, и психологически крепче, – говорит Нина Сазонова. – Что такое работа бухгалтером? Сидишь, согнувшись, за столом. И поясница болит, и фигура портится. А тут двигаешься на свежем воздухе, с боков лишнее убралось… Ну просто красота! Всем советую! У кого нет силы воли чем-то другим заниматься – это оптимально. И отсутствие палок тут точно не проблема. Я одно время даже с детскими лыжными палками ходила».

Каков маршрут?

Ходят они всегда по одному маршруту: по старой дороге на Пруску. Пару раз пытались «отработать» другое направление – на Голый Борок или по асфальту на Речицу, но нигде им не было так комфортно. Грунтовая дорога на Пруску, которая начинается с улицы Косой, и правда чудесная. По обе стороны деревья, за ними ухоженные поля. Потом лес. Ходят они «аж за ферму»: туда и обратно примерно 7 км от места сбора. Осенью кладут в карманы своих курток пакетики: собирают грибы. Летом наслаждаются цветением васильков и ромашек. Весной над дорогой плывет густой аромат цветущей черемухи – ее здесь очень много, а в лесу землю сплошным ковром устилает ветреница. Много раз во время своих прогулок они видели косуль. А уж какие птичьи трели слышат! Всегда с нетерпением ждут первую кукушку и заранее напоминают себе, что надо не забыть положить в карман монетку – чтобы деньги не переводились. «И забываем!» – хохочут женщины.

Есть на этом маршруте у них заветная полянка, где они любят задержаться. Поснимать друг друга на телефон, сделать зарядку, просто постоять, подставив лицо солнцу. С некоторых пор и дни рождения друг друга они здесь же отмечают: в стаканчиках, как и положено людям, ведущим здоровый образ жизни, исключительно полезные напитки.

Не обошлось и без «НО»…

Единственное, что их огорчает – это мусор вдоль их любимой дороги. Кто-то повадился вывозить сюда строительный мусор и ненужный хлам. Обидно и не красиво. Но и тут наши «скандинавки» показали себя с наилучшей стороны. Вместо того, чтобы вздыхать и жаловаться, в одну из прогулок взяли с собой пакеты для мусора – и все, что смогли, собрали. Жаль только, строительный мусор в пакеты не сложишь, тут машину надо подгонять…

Но ведь молодцы они, правда?

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.