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Оксана Бичун: «Во всём мире принято делать рекламные туры для туроператоров. В Беларуси это очень большая проблема»
Источник материала: СТВ
Туризм в Беларуси обсуждали в программе
Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
Я думаю, что, наверное, должно быть взаимодействие между руководством области, руководством района, которые заинтересованы в позиционировании, презентации новых объектов размещения. Для того чтобы обратиться к туроператорам, к нам, даже в Республиканский союз для того, чтобы мы могли тоже приобщиться. Потенциал Беларуси огромный. Но вовлечение профессионалов в этот процесс сегодня достаточно низок.
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Оксана Бичун: «Во всём мире принято делать рекламные туры для туроператоров. В Беларуси это очень большая проблема»
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