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Оксана Бичун: «Во всём мире принято делать рекламные туры для туроператоров. В Беларуси это очень большая проблема»

10.03.2020 14:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Цвирко: «Почему-то у нас боятся ступить шаг в сторону. Экскурсионные фирмы. Им удобнее проехать по маршруту, тысячу раз проезженному»

Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
Я бы хотела обратить внимание, пользуясь тем, что сегодня я нахожусь в этой студии, и для того, чтобы обратить внимание объектов экскурсионного показа, объектов размещения, чтобы произошло тоже взаимодействие. Чтобы у нас, нам тоже передавали эту информацию, чтобы нас знакомили.

Смотрите, во всём мире принято объекты экскурсионного показа, объекты для размещения – делать рекламные туры для туроператоров. У нас, в Беларуси это очень большая проблема – как потом отнести эти на затраты, за чем счёт это будет рекламный тур – для того чтобы собрать туроператоров и провезти по вот этим новым объектам, которые существуют в данном районе.

Я думаю, что, наверное, должно быть взаимодействие между руководством области, руководством района, которые заинтересованы в позиционировании, презентации новых объектов размещения. Для того чтобы обратиться к туроператорам, к нам, даже в Республиканский союз для того, чтобы мы могли тоже приобщиться. Потенциал Беларуси огромный. Но вовлечение профессионалов в этот процесс сегодня достаточно низок.

Оксана Бичун: «Во всём мире принято делать рекламные туры для туроператоров. В Беларуси это очень большая проблема»


 
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Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Цвирко: «Почему-то у нас боятся ступить шаг в сторону. Экскурсионные фирмы. Им удобнее проехать по...
 
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