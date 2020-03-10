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«Белавиа приостановила полеты в Милан
10.03.2020 15:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nn.by
Мера предпринята в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.
По сообщению пресс-службы авиакомпании «Белавиа», рейсы в Милан отменяются с 12 марта по 02 апреля включительно.
Граждане, купившие билеты на эти числа, могут вернуть деньги либо перенести полет до 31 мая без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания. Билеты можно обменять на этот же рейс либо на рейс Минск-Рим-Минск.
Ранее стало известно, что 15 провинций Италии закрыты для въезда и выезда. В стране
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Мера предпринята в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.
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