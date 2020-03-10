Определён перечень жилых домов, строительство которых в 2020 году будет осуществляться с использованием льготных кредитных ресурсов

Источник материала: Полесская правда



Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 3 марта 2020 г. № 8 установлены перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2020 году будет осуществляться с использованием льготных кредитных ресурсов, который сегодня опубликован на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси.

Согласно документу установлены перечни таких домов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. В данных областях также утверждены перечни жилых домов, строительство и финансирование которых в 2020 году будет осуществляться в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.

Постановление принято во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 969 «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним на 2020 и 2021 годы».

Документ вступает в силу после его официального опубликования.