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Определён перечень жилых домов, строительство которых в 2020 году будет осуществляться с использованием льготных кредитных ресурсов
10.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Согласно документу установлены перечни таких домов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. В данных областях также утверждены перечни жилых домов, строительство и финансирование которых в 2020 году будет осуществляться в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.
Постановление принято во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 969 «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним на 2020 и 2021 годы».
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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Определён перечень жилых домов, строительство которых в 2020 году будет осуществляться с использованием льготных кредитных ресурсов
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