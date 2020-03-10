Творчество юных. Цветы и аплодисменты

Источник материала: Ивьевский край

В Гераненской детской школе искусств прошла серия концертов с необычным названием «Февромарт» или «23+8». Родители, бабушки и дедушки получили необычные приглашения, где были символы Дня защитника Отечества и Международного женского Дня. Преподаватели Анджела Станиславовна Желтко и Галина Ивановна Чернюкевич со своими учениками дважды выступали перед первоклассниками (сценарист праздника классный руководитель Л.С. Шлемпо) и учениками 4-го класса (сценарист праздника классный руководитель Г.В. Козел). Особенно всем понравилось фортепианное трио: Полина Зинкевич, Сабина Шаталова и Ксения Курило, которые исполнили известную мелодию «O sole mio». Максим Янушко, Евгений Жданович, Вика Янушко исполняли интересные пьесы в сопровождении фонограммы.

А 4 марта в стенах музыкальной школы был концерт специального и дополнительного фортепиано учителя Натальи Ивановны Борщевской «Любимой мамочке играю». Сначала выступили малыши дополнительного фортепиано: Елизавета Маковская, Анастасия Цибульская, Ростислав Финоченко, Мария Толкач, Виктория Кель, Полина Цибульская, Виктория Ринкевич, Виктория Титкова и другие. Всего выступило 14 юных музыкантов. Звучала классика, русские народные песни, современные композиции.

Вел концерт неоднократный победитель музыкальных конкурсов Максим Чернюкевич, который в конце программы чудесно исполнил композицию Гиллона «Полет», а Виктория Ринкевич - «Русалочку» этого же композитора.

Зрители встречали и провожали юных музыкантов дружными аплодисментами, а педагоги от благодарных зрителей получили цветы.

Елена СМОЛЯНИЧЕНКО.