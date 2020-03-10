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МАРТ: интернет-магазины, продающие мобильные телефоны, обязаны указывать новизну гаджетов

10.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ: интернет-магазины, продающие мобильные телефоны, обязаны указывать новизну гаджетов

МАРТ: интернет-магазины, продающие мобильные телефоны, обязаны указывать, новые это гаджеты или отремонтированные, восстановленные. 

На этом сделала акцент сегодня на пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

— В интернет-магазинах обязаны указывать возле наименования товара, который продают онлайн, новый это телефон или бывший в употреблении. Если такая информация находится далеко, где-то на 25 странице сайта, это ненадлежащее доведение до сведений потребителя данных. В таком случае гражданин в последующем вправе расторгнуть договор и вернуть все деньги,  — отметила специалист.

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МАРТ: интернет-магазины, продающие мобильные телефоны, обязаны указывать, новые это гаджеты или отремонтированные, восстановленные.  На этом сделала акцент...
 
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