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МАРТ: интернет-магазины, продающие мобильные телефоны, обязаны указывать новизну гаджетов
10.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
МАРТ: интернет-магазины, продающие мобильные
На этом сделала акцент сегодня на пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.
— В интернет-магазинах обязаны указывать возле наименования товара, который продают онлайн, новый это телефон или бывший в употреблении. Если такая информация находится далеко, где-то на 25 странице сайта, это ненадлежащее доведение до сведений потребителя данных. В таком случае гражданин в последующем вправе расторгнуть договор и вернуть все деньги, — отметила специалист.
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МАРТ: интернет-магазины, продающие мобильные телефоны, обязаны указывать, новые это гаджеты или отремонтированные, восстановленные. На этом сделала акцент...
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