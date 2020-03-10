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Дмитрий Гудков: Вот тебе, бабушка, и транзит

10.03.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все ожидаемо оказалось дымовой завесой для досрочных выборов Думы по случаю изменения Конституции.

Это – первый шаг. А второй – конечно, обнуление президентских сроков. У нас же теперь, считай, новое государство. Новое правительство и, видимо, новый «парламент». И Путин такой молодой, никаких двух сроков подряд, все с чистого листа.

Досрочные выборы Думы объявлены в режиме спецоперации. Внезапно на заседании встает Александр Карелин из ЕР и говорит: «А давайте!..» И Володин тут же: «Конечно, давайте, прямо сегодня». Куй железо, не отходя от кассы.

Так что обойдутся и без Госсовета, выступившего в роли дымовой шашки. Все просто и банально: пожизненное царствование, плюс еще 12 лет. Под конец Путину будет почти 84. А там можно и еще раз что-нибудь провернуть.

Вот тебе, бабушка, и транзит, написал на своей странице в Фейсбук российский политик Дмитрий Гудков.
 
 
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Все ожидаемо оказалось дымовой завесой для досрочных выборов Думы по случаю изменения Конституции.
 
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