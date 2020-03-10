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Лариса Гринько: «Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в нашей стране. Президент»
Источник материала: СТВ
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Лариса Гринько, телеведущая:
Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в нашей стране. Президент. Поэтому вот эта немножечко переоценка журналистов самих себя имеет место быть.
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Лариса Гринько: «Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в нашей стране. Президент»
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Гринько рассказала, как выходила в эфир после давки на Немиге: «Насчёт плакать –...
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