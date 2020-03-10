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Лариса Гринько: «Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в нашей стране. Президент»

10.03.2020 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Гринько рассказала, как выходила в эфир после давки на Немиге: «Насчёт плакать – это не совсем точно. Но как-то у меня голос дрогнул»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы помните журналистику той поры, а если сравнивать, какова роль телевидения, радио, газет, журналов сейчас и в то время? И какова роль журналиста была тогда и сейчас?

Лариса Гринько: «Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в нашей стране. Президент»
 

Лариса Гринько, телеведущая:
Прежде всего, я хочу сказать, что журналистика – это замечательная профессия, это мобильность, это постоянный поиск, это постоянные познания и это просто интересная работа. Кроме того, она монетизируемая работа, потому что хорошим журналистам хорошо платят.

Но надо сказать, что, всё-таки, профессия эта несёт характер вторичности. Вот мы все такие убеждённые, что мы делаем новости, новости делают люди, новости делают те, кто растит хлеб, кто работает на заводе или управляет страной.

Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в нашей стране. Президент. Поэтому вот эта немножечко переоценка журналистов самих себя имеет место быть.

Люди в материале: Лариса Гринько, Александр Лукашенко

 
 
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Гринько рассказала, как выходила в эфир после давки на Немиге: «Насчёт плакать –...
 
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