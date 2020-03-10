Кадыров вручил дочери медаль за... модный показ





Награду 21-летней девушке вручил глава администрации Чечни Ибрагим Закриев. Как уточняет «Кавказский узел», документ о награждении подписал Рамзан Кадыров.





На сайте отмечено, что награда вручена «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР». В публикации указано, что награда выдана за работу Айшат в развитии дома моды Firdaws.





Закриев зачитал приветствие главы республики, в котором подчёркнуто, что работа Айшат Кадыровой «популяризирует чеченские обычаи и традиции». Администрация Чечни также отметила, что знатоки моды высоко оценили очередную коллекцию Firdaws на неделе моды в Париже.





Дом моды Firdaws в 2009 году основала жена главы республики Медни Кадырова. В 2016 году она заявила о передаче его под руководство своей дочери. Айшат Кадырова официально владеет им с 2018 года.