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Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных»

10.03.2020 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Лариса Гринько: «Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в нашей стране. Президент»

Лариса Гринько, телеведущая:
В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных. Телевидение было единый канал, поэтому и журналистов, и дикторов знали в лицо.

Если случалась какая-то проблема, люди звонили в отдел писем, писали письма с обращениями: «Помогите, спасите, нужно решить проблему». И журналист мог посредством того, что освещалась эта проблема, что-то решать. И казалось, иллюзия, что это очень влиятельные личности – журналисты. Сегодня немножечко ситуация изменилась, может быть, отчасти и потому что у нас выстроена чётко государственная система.

Если у человека проблема, он идёт в суд, он идёт во власть и жалуется, поэтому вот это отпало. К тому же, вот это поле журналистской деятельности тоже расширилось. Вы же видите, что кроме телевидения есть масса других СМИ.

Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных»

Люди в материале: Лариса Гринько

 
 
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Лариса Гринько: «Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в...
 
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