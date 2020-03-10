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Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных»
Источник материала: СТВ
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Лариса Гринько, телеведущая:
Если у человека проблема, он идёт в суд, он идёт во власть и жалуется, поэтому вот это отпало. К тому же, вот это поле журналистской деятельности тоже расширилось. Вы же видите, что кроме телевидения есть масса других СМИ.
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Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных»
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Лариса Гринько: «Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в...
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