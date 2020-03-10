В сфере особого внимания: дороги в населенных пунктах, наведение порядка в местах захоронений, эпидситуация в регионе

Источник материала: Вороновская газета





Каждая дорога в регионе должна иметь рачительного хозяина, который тщательно следит за ее состоянием. Еще раз внимательно изучить принадлежность дорог, в том числе в населенных пунктах, поручил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме.

– У нас не должно быть «ничейных» участков дорог, – подчеркнул губернатор. – Каждую необходимо содержать в состоянии, обеспечивающем безопасные условия движения транспорта. И ответственность за это должна нести в каждом случае конкретная организация. Это особенно важно, поскольку речь идет о здоровье и жизни людей, в том числе и детей, которых доставляют в школы. Потому необходимы своевременный ремонт в нужных объемах, надлежащая обработка в холодное время года, грейдирование на определенных участках и многое другое.

Соответствующие задачи поставлены перед РУП «Гродноавтодор», ЖКХ, местными Советами, в обязанности которых также входит благоустройство части дорог в населенных пунктах.

Традиционная часть весеннего благоустройства – наведение порядка на земле, на кладбищах и в местах захоронений. Такую задачу губернатор поставил перед ЖКХ и местными Советами.

На оперативном совещании обсудили также эпидемиологическую ситуацию в области. В регионе наблюдается определенный подъем заболеваемости ОРИ и гриппом, однако уровень по-прежнему ниже эпидемиологического порога. В связи с распространением в мире коронавируса предпринимается ряд защитных мер. Проводятся проверки въезжающих из эпидемиологически неблагополучных стран в пунктах пропуска на границе, о следующих транзитом сообщается на места их прибытия, все, кто имеет признаки ОРИ, тщательно проверяются и при необходимости госпитализируются, подготовлены резервные места в учреждениях здравоохранения.

Лилия НОВИЦКАЯ

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