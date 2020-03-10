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В сфере особого внимания: дороги в населенных пунктах, наведение порядка в местах захоронений, эпидситуация в регионе
10.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Каждая дорога в регионе должна иметь рачительного хозяина, который тщательно следит за ее состоянием. Еще раз внимательно изучить принадлежность дорог, в том числе в населенных пунктах, поручил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме.
– У нас не должно быть «ничейных» участков дорог, – подчеркнул губернатор. – Каждую необходимо содержать в состоянии, обеспечивающем безопасные условия движения транспорта. И ответственность за это должна нести в каждом случае конкретная организация. Это особенно важно, поскольку речь идет о здоровье и жизни людей, в том числе и детей, которых доставляют в школы. Потому необходимы своевременный ремонт в нужных объемах, надлежащая обработка в холодное время года, грейдирование на определенных участках и многое другое.
Соответствующие задачи поставлены перед РУП «Гродноавтодор», ЖКХ, местными Советами, в обязанности которых также входит благоустройство части дорог в населенных пунктах.
Традиционная часть весеннего благоустройства – наведение порядка на земле, на кладбищах и в местах захоронений. Такую задачу губернатор поставил перед ЖКХ и местными Советами.
На оперативном совещании обсудили также эпидемиологическую ситуацию в области. В регионе наблюдается определенный подъем заболеваемости ОРИ и гриппом, однако уровень по-прежнему ниже эпидемиологического порога. В связи с распространением в мире
Лилия НОВИЦКАЯ
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В сфере особого внимания: дороги в населенных пунктах, наведение порядка в местах захоронений, эпидситуация в регионе
Каждая дорога в регионе должна иметь рачительного хозяина, который тщательно следит за ее состоянием. Еще раз внимательно изучить принадлежность дорог, в том...
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