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В феврале в Беларуси заметно выросли цены на услуги и продолжили дорожать продукты

10.03.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси в феврале заметно подорожали платные услуги — на 2,3% к январю (за два месяца этого года — на 2,9%), следует из данных Белстата. В целом в феврале цены на товары и услуги выросли на 1%, а с начала года — на 1,9%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Продолжают расти также цены на продовольственные товары. За февраль они стали дороже на 0,7%, а за два месяца этого года — на 1,8%. Непродовольственные товары за февраль подорожали на 0,5% (с начала года — на 1,2%).

Годовая инфляция в прошлом месяце — февраль к февралю — составила 4,4%.

Напомним, в конце марта Александр Лукашенко раскритиковал правительство за продуктовую инфляцию в январе и заметный рост цен на отдельные товары, в том числе на молоко. Он заявил, что насторожен подорожанием некоторых продуктов питания. 

— Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, — констатировал Александр Лукашенко 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов. — Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом.

По итогам 2019 года цены в стране выросли на 4,7%. Среди продуктов больше всего за год цены подскочили на яблоки, чеснок и гречку, а среди услуг в лидерах были жилищно-коммунальные услуги, дошкольные учреждения и охрана жилищ.

По данным опроса Нацбанка, инфляционные ожидания населения по-прежнему высоки. 81,1% опрошенных считают, что цены в ближайшие 12 месяцев будут расти быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Большинство респондентов уверены, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет выше 6%. Около 11% участников опроса считают, что инфляция составит от 19 до 24%, а почти 9% опрошенных убеждены, что цены на товары и услуги в ближайший год вырастут больше чем на четверть.

 
 
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В Беларуси в феврале заметно подорожали платные услуги - на 2,3% к январю (за два месяца этого года - на 2,9%), следует из данных Белстата.
 
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