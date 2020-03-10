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В феврале в Беларуси заметно выросли цены на услуги и продолжили дорожать продукты
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в феврале заметно подорожали платные услуги — на 2,3% к январю (за два месяца этого года — на 2,9%), следует из данных Белстата. В целом в феврале цены на товары и услуги выросли на 1%, а с начала года — на 1,9%.
Продолжают расти также цены на продовольственные товары. За февраль они стали дороже на 0,7%, а за два месяца этого года — на 1,8%. Непродовольственные товары за февраль подорожали на 0,5% (с начала года — на 1,2%).
Годовая инфляция в прошлом месяце — февраль к февралю — составила 4,4%.
Напомним, в конце марта Александр Лукашенко
— Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, — констатировал Александр Лукашенко 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов. — Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом.
По итогам 2019 года цены в стране
По данным
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В Беларуси в феврале заметно подорожали платные услуги - на 2,3% к январю (за два месяца этого года - на 2,9%), следует из данных Белстата.
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