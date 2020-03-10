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Международный конгресс юридических служб состоится 10 апреля в Минске

10.03.2020 16:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Международный конгресс юридических служб состоится 10 апреля в Минске
Фото из открытых источников

В новом десятилетии в юристах ценятся не только профессиональные навыки, комплексное понимание белорусского законодательства и опыт ведения международных проектов. Важным становятся навык коммуникации - умение общаться на доступном языке с владельцами бизнеса и топ-менеджерами, выстраивать отношения и эффективно взаимодействовать с коллегами иных подразделений, клиентами.

С развитием информационных технологий, появлением искусственного интеллекта юристу необходимо понимание юридических аспектов регулирования правоотношений в этой сфере, которое не возможно без погружения в суть и структуру таких процессов.

Новая эпоха будет отмечена новыми правонарушениями, связанными с развитием информационных технологий и все большим переходом в интернет пространство. Например, таких как незаконное распространение персональных данных, киберсквотинг, нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности, разглашение коммерческой тайны, распространение сведений, порочащих деловую репутацию компании и ее руководящих лиц.

Одним из эффективных инструментов, позволяющих юристам оттачивать мастерство и быть в тренде – встречи с профессионалами юридического сообщества, участие в крупных форумах, конференциях и конгрессах.

Ежегодно главной площадкой для представителей юридических служб становится Международный конгресс юридических служб LawSpring, который собирает представителей компаний Беларуси и ближнего зарубежья для обсуждения наиболее важных вопросов в области управления работой юридической службы и актуальных правовых вопросов, обмена опытом. Информационный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Основные темы LawSpring-2020:

- Совершенствование операционной модели юридического департамента.

- Цифровой вектор в системе оказания госуслуг.

- Новые виды правонарушений в период цифровизации.

- Защита деловой репутации компании и руководящих лиц.

- Эффективная организация взаимодействия юридического отдела и других подразделений.

- Управление интеллектуальной собственностью.

- Трансформация юридического департамента в новом десятилетии.

- Новые возможности ввиду новаций Закона «О хозяйственных обществах».

В рамках конгресса участников ожидают мастер-классы «Ресурсное состояние юриста: как развивать стрессоустойчивость и не допускать профессионального выгорания» и «GR (взаимодействие с органами власти) в практической деятельности юриста».

Мероприятие завершится фуршетом, нетворкингом и увлекательной интеллектуальной игрой.

Регистрация на конгресс уже началась.

 
 
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На LawSpring-2020 обсудят то, как юристу in-house не стать динозавром в эпоху цифровизации и новых стандартов деловых качеств.
 
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