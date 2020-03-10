Польша ввела бесплатные визы для детей и молодёжи младше 25 лет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бесплатные визы для белорусской молодежи ввела Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе, который подписал министр иностранных дел страны, говорится, что дети в возрасте от 6 до 18 лет, а также граждане, не достигшие 25-летия, освобождаются от уплаты консульского сбора.





Однако бесплатное разрешение на въезд смогут получить лишь те заявители, которые планируют участие в спортивных и культурных мероприятиях, конференциях и семинарах. А при повторной подаче на шенген или национальную визу уже придется платить.