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«С рублем, по сути, ничего не произошло». Влияет ли падение российского рубля на снижение белорусского

10.03.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 марта цена на нефть рухнула. Она потянула за собой и курс российского рубля — по отношению к доллару он просел на 10%. Белорусский рубль пошел по пути российского и тоже подешевел по отношению к американцу, правда, не так сильно — на 5%. Однако эксперты говорят, что с нашей валютой, по сути, ничего и не произошло, а то, что наблюдается с курсами — это мировая тенденция. FINANCE.TUT.BY спросил у аналитика, сказывается ли на белорусском рубле падение российского и от чего зависит стоимость валют в Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб говорит, что на самом деле белорусский рубль никак не зависит от российского, потому что у нас рыночное курсообразование, плавающий курс.

— Это значит, что курс каждой иностранной валюты к белорусскому рублю зависит от спроса на нее и предложения, — поясняет эксперт. — Но есть внешние вещи, от которых курсы зависят не только у нас, но и в любой другой стране. Это кросс-курсы или, проще говоря, отношение курсов иностранных валют между собой. То есть сколько у нас будет стоить доллар зависит от спроса и предложения. Сколько у нас будет стоить евро тоже зависит от спроса и предложения. Но эти два курса будут связаны между собой теми курсами, которые существуют в мире. То есть, если в мире сейчас за евро дают 1,14 доллара, у нас может быть какой угодно курс доллара, какой угодно курс евро, но отношение, если один курс поделить на второй, мы должны получить 1,14.

Это соотношение между евро и долларом в мире и, как говорит эксперт, если у нас будет евро стоить дороже по отношению к доллару, то к нам прибегут все инвесторы мира продавать евро. Если евро будет стоить дешевле по отношению к доллару чем в мире, то все компании захотят скупить наш евро. На рынке так не бывает.

— Здесь можно привести простую аналогию — курсы валют в обменниках. Сейчас они никак не регулируются. Раньше были какие-то коридоры отклонений от официального курса — не больше 2% от курсов Нацбанка. Сейчас такого нет. Каждый банк ставит курсы какие хочет, — продолжает Вадим Иосуб. — Но при этом волшебным образом получается, что эти курсы у всех более или менее одинаковые, разница 1−2 копейки. Здесь работает рынок. Если кто-то поставит курс валюты сильно больше чем у других, то туда прибегут люди и сдадут валюту по повышенному курсу. Такой банк сам себя накажет. Если кто-то поставит курс значительно ниже чем у всех, туда прибегут и купят валюту подешевле — банк сам себя накажет.

То есть банкам никто не диктует, какие курсы ставить, но каждый заинтересован в том, чтобы поставить курс более или менее близкий к рыночному. Постановления Нацбанка о том, что нужно соблюдать кросс-курсы тоже нет, но они соблюдаются сами собой. Просто по рыночным механизмам.

Вадим Иосуб говорит, что на курсах валют также динамика их роста или снижения в мире.

— Если за какой-то день доллар вырос на 10% к российскому рублю, то у нас курс доллара может быть каким угодно, каким угодно курс российского рубля, но соотношение доллара с российским рублем по отношению к белорусскому тоже должно вырасти на 10%. Там могут быть любые варианты. Вырос доллар к российскому — это может означать, что в Беларуси российский не изменился, а доллар вырос на 10% — соотношение сохраняется. Но это дало бы сильное падение белорусского рубля по отношению к валютной корзине. Мог бы быть вариант, что доллар не изменился, а российский упал к белорусскому на 10%. Тоже соотношение между ними сохранилось, но это бы означало сильное укрепление белорусского рубля и снижение стоимости корзины, — объясняет аналитик.

Вчера доллар вырос на 5%, а российский рубль упал почти на 5%. С белорусским рублем, по сути, вообще ничего не произошло, отмечает эксперт. Но динамика — одна валюта в сравнение с другой должна была на 10% измениться, сохранилась, потому что так произошло в России — это объективный закон, который нарушить нельзя. Так или иначе два курса в сумме должны были на 10% поменяться, говорит Вадим Иосуб. По его мнению, произошел самый безболезненный вариант.

— Рынки глобальны, соотношение евро к доллару хоть в России, хоть в Америке, хоть где угодно будет тем же. Поэтому дело здесь не в российском рубле. Если представить себе форс-мажор, что завтра доллар упадет на 10% к евро, то у нас будет та же картина — евро сильно вырастет, доллар сильно упадет. Это не особенность привязки к российскому рублю. Если между любыми двумя из трех основных валют будет сильное движение, то оно будет автоматом у нас отражаться, — заключил эксперт.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Спросили у аналитика, от чего зависит стоимость российского рубля, доллара и евро в Беларуси.
 
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