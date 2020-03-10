«Мисс граница» - Евгения ХМАРА

Источник материала: Пинский Вестник

В преддверии Дня женщин в актовом зале клуба воинской части Пинского погранотряда прошел традиционный конкурс «Мисс граница».

В нем приняли участие четыре девушки, которые служат в пунктах пропуска отделениях пограничного контроля. Конкурсантки проявили себя в таких испытаниях, как «Визитная карточка», «Профессиональный», «Творческий» и «Кулинарный».

Ни одна из участниц не остались без награды. Титул «Мисс грация» достался Екатерине Белоус из отделения пограничного контроля (ОПК) «Горынь», звание «Мисс артистичность» досталось участнице из ОПК «Невель» Анастасии Левдик, «Мисс креативность» справедливо заслужила Ирина Бартошик из ОПК «Верхний Теребежов». А наибольшее количество баллов набрала представительница ОПК «Мохро» Евгения Хмара.

Победительница конкурса не просто красивая женщина, но и счастливая жена и мать. Уже восемь лет Евгения Хмара служит на границе. Начинала в 2012 году в ОПК «Верхний Теребежов», затем перешла в ОПК «Горынь», сейчас она служит в ОПК «Мохро». По словам победительницы, это не первый конкурс красоты в ее жизни – Евгения боролась за титул самой красивой студентки педагогического университета имени Максима Танка.



Анна ВЕРЕНИЧ

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