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Камин, обугленный кедр и ни одного срубленного дерева. Взгляните на этот дом в американском лесу

10.03.2020 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитектурная студия Searl Lamaster Howe построила в США дом в лесу, который максимально сохраняет природный ландшафт и растительность. Подробности об этом проекте рассказывает Deezen.


Дом находится на краю природного заповедника Лоулесс Парк в штате Мичиган. Сооружение имеет Т-образную форму и занимает площадь в 225 квадратных метров.



Дом расположен на склоне, поэтому его этажи по площади разные. В разрезе это выглядит так:





На дизайн дома во многом повлияли экологические ограничения заповедника. Здание строили так, чтобы не повредить деревья. Снаружи дом покрыт обугленным кедром и сайдингом из цементной доски.


Войдя через парадный вход, вы попадаете в спальню, а через нее — в кухню, столовую и гостиную. От входа до гостиной вы поднимитесь на 1,5 метра в гору.


— Прогрессия в этом доме как в масштабе, так и в прозрачности — от затененного и низко расположенного крыльца вы в итоге попадаете в светлую гостиную с большими окнами и видом на лес, — рассказывают в Searl Lamaster Howe.



В подвале дома и на втором этаже расположены спальни. В отделке всего дома используются кедр и дуб нейтральных и темных тонов.



— Несмотря на то, что дом просторный, он довольно компактный, и в нем нет ни одного квадратного дюйма потерянного пространства, — говорят в студии.

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