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Камин, обугленный кедр и ни одного срубленного дерева. Взгляните на этот дом в американском лесу
Источник материала: Tut.by
Архитектурная студия Searl Lamaster Howe построила в США дом в лесу, который максимально сохраняет природный ландшафт и растительность. Подробности об этом проекте рассказывает
Дом находится на краю природного заповедника Лоулесс Парк в штате Мичиган. Сооружение имеет Т-образную форму и занимает площадь в 225 квадратных метров.
Войдя через парадный вход, вы попадаете в спальню, а через нее — в кухню, столовую и гостиную. От входа до гостиной вы поднимитесь на 1,5 метра в гору.
— Прогрессия в этом доме как в масштабе, так и в прозрачности — от затененного и низко расположенного крыльца вы в итоге попадаете в светлую гостиную с большими окнами и видом на лес, — рассказывают в Searl Lamaster Howe.
В подвале дома и на втором этаже расположены спальни. В отделке всего дома используются кедр и дуб нейтральных и темных тонов.
— Несмотря на то, что дом просторный, он довольно компактный, и в нем нет ни одного квадратного дюйма потерянного пространства, — говорят в студии.
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Дом находится в природном заповеднике в штате Мичиган.
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