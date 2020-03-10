Источник материала: Новости Дзержинска

27.03.2020 года в ГУ «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» состоится заседание комиссии по противодействию коррупции

27.03.2020 года в ГУ «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» состоится заседание комиссии по противодействию коррупции с повесткой дня:

1. О новых условиях оплаты труда работников и критериях характеризующих квалификацию работников

2. О выполнении плана работы комиссии по предотвращению коррупционных правонарушений за 2019 год и задачах на 2020 год.

3. О выполнении требований законодательства в сфере борьбы с коррупцией, поручений вышестоящих органов, организаций (решение санэпидсовета при главном госсанвраче Минской области от 26.12.2019 №11)

4. О реализации норм статьи 40 Закона РБ «О борьбе с коррупцией» и повышении эффективности работы комиссии по противодействию коррупции.



