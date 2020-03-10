|
Вазам на проспекте Независимости вернут белый цвет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вазы на проспекте Независимости снова покрасят. Им вернут прежний оттенок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, два года назад балюстрада была окрашена в ярко-жёлтый, что вызвало небывалый резонанс у минчан. К тому же, покраска не была согласована.
Тем более вазы и ограждения имеют историко-культурную ценность. В Мингорисполкоме учли мнение жителей и приняли решение оставить изначальную задумку архитекторов, вернув прежний белый цвет.
Наталья Хвир, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вазы на проспекте Независимости снова покрасят. Им вернут прежний оттенок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним, два...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)