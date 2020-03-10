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Экс-главу "Белтелекома" Сиводедова обвиняют в получении более $470 тыс. взяток

10.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Один из фигурантов "дела банкиров" Сергей Сиводедов обвиняется в получении более $470 тыс. взяток, их он получил в 2013-2019 годах. Такая информация была озвучена в суде, передает корреспондент БЕЛТА.

Экс-главу "Белтелекома" Сиводедова обвиняют в получении более $470 тыс. взяток

Верховный суд сегодня начал разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур.

Сергей Сиводедов с 2006-го по 31 марта 2014 года был заместителем гендиректора РУП "Белтелеком", после до 21 апреля 2019-го занимал должность руководителя этого предприятия. В начале 2013 года еще в должности замдиректора договорился с замдиректора ООО "Солидекс ПИ" Сергеем Покрышко поспособствовать заключению договоров между госпредприятием и фирмой. В частности, фигурировали суммы от $50 тыс. до $2 млн.

За помощь в благоприятном решении вопросов Сиводедов с осени 2013-го по декабрь 2018 года в несколько этапов принял деньги от Покрышко. Сумма составляет не менее $70 тыс.

Также Сиводедов в 2013 году достиг договоренности с фактическим руководителем компании "Мобильный сервис" Владимиром Жилиным. Тогда Сиводедов был председателем конкурсной комиссии "Белтелекома" и неоднократно голосовал на ее заседаниях в пользу "Мобильного сервиса". В итоге с фирмой заключались договоры на крупные суммы, а Сиводедов за это получал деньги от частника. Жилин передал ему не менее $400 тыс. Деньги от него Сиводедов брал в 2014 и 2017 годах.

Кроме этого, он в январе 2019-го принял от россиян Виталия Горбачева и Владимира Казанцева не менее 15 тыс. евро - за действия в интересах их компании "УГМК-Телеком".

Всего Сергей Сиводедов обвиняется в получении взяток в сумме не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро. Он полностью признал вину по всем инкриминируем эпизодам.

Как сообщалось рынее, Сергей Сиводедов пошел на сделку со следствием. Кроме этого, досудебные соглашения были заключены с председателем правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликсом Касперовичем, замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным, представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаилом Пригарой и россиянином Владимиром Казанцевым - представителем компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком".

На февральском предварительном судебном заседании Сергей Сиводедов также сообщил, что возместил денежные средства и изобличил деятельность Покрышко и Жилина.

 
 
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  Один из фигурантов "дела банкиров" Сергей Сиводедов обвиняется в получении более $470 тыс. взяток, их он получил в 2013-2019 годах. Такая информация была озвучена в суде,...
 
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