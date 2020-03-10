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МЗП и денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда

10.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за февраль 2020 года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

МЗП и денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за февраль 2020 года к январю 2020-го составил 101%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года - месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Поэтому денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за февраль 2020 года не индексируются. И поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 февраля этого года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль также не подлежат.

Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года была установлена в размере Br375 постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №582 и не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

 
 
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  Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за февраль 2020 года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной...
 
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