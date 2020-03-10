На несколько дней перекрывают движение через ж/д переезд по ул. Дворникова. Как пойдёт транспорт?

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с запрещением движения транспортных средств через ж/д переезд по ул. Дворникова с 09:00 часов 16.03.2020 г. до 20:00 часов 19.03.2020 г. будут временно изменены маршруты следования автобусов:





1. На маршрутах №№ 9, 20, 22, 37, 37а, 44, 44а, 47 ликвидируется о.п. "Матросова", вместо него вводится о.п. "Брестских дивизий".

2. На маршрутах №№ 9, 37, 37А ликвидируется о.п. "Летная".

3. На маршрутах №№ 20, 22, 44, 44а, 47 вводится о.п. "Летная".







