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На несколько дней перекрывают движение через ж/д переезд по ул. Дворникова. Как пойдёт транспорт?
10.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с запрещением движения транспортных средств через ж/д переезд по ул. Дворникова с 09:00 часов 16.03.2020 г. до 20:00 часов 19.03.2020 г. будут временно изменены маршруты следования автобусов:
1. На маршрутах №№ 9, 20, 22, 37, 37а, 44, 44а, 47 ликвидируется о.п. "Матросова", вместо него вводится о.п. "Брестских дивизий".
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В связи с запрещением движения транспортных средств через ж/д переезд по ул. Дворникова с 09:00 часов 16.03.2020 г. до 20:00 часов 19.03.2020 г. будут временно изменены маршруты...
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