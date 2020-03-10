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В Минске «заминировали» здание завода «Кристалл»

10.03.2020 17:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске «заминировали» здание завода «Кристалл»
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел утром 10 марта. На электронную почту ОАО «Минск-Кристалл» пришло сообщение о том, что здание предприятия заминировано, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга ЧЕМОДАНОВА в своем Telegram-канале.

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На место инцидента приехали милиция, спасатели и саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД. Работники предприятия временно эвакуировались для обследования здания. В результате проверки опасных предметов обнаружено не было, информация о минировании оказалась ложной.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело о ч.1 ст. 340 УК Республики Беларусь. Сейчас устанавливается личность отправителя письма, ведется его поиск, сообщает Следственный комитет.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение об опасности поступило на электронную почту предприятия.
 
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