В Минске «заминировали» здание завода «Кристалл»

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел утром 10 марта. На электронную почту ОАО «Минск-Кристалл» пришло сообщение о том, что здание предприятия заминировано, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга ЧЕМОДАНОВА в своем Telegram-канале.

На место инцидента приехали милиция, спасатели и саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД. Работники предприятия временно эвакуировались для обследования здания. В результате проверки опасных предметов обнаружено не было, информация о минировании оказалась ложной.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело о ч.1 ст. 340 УК Республики Беларусь. Сейчас устанавливается личность отправителя письма, ведется его поиск, сообщает Следственный комитет.