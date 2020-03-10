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В Минском районе неизвестные разнесли припаркованный Mercedes. Милиция ищет компанию подростков

10.03.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском районе неизвестные разбили припаркованный вдоль дороги Mercedes, сейчас их разыскивают милиционеры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


2 марта в милицию обратилась женщина и сообщила, что вблизи садового товарищества «Заподгорье» компания молодых людей повредила стоявший у дороги автомобиль. Прибывшие на место происшествия милиционеры обнаружили Mercedes с разбитыми стеклами, фарами и фонарями. Также в иномарке были оторваны зеркала, помят кузов и пробиты колеса.

— Мы нашли хозяина машины. Он еще в прошлом году отдал ремонтировать Mercedes знакомому. Выяснилось, что сначала автомобиль стоял на территории садового товарищества, однако потом его припарковали у обочины дороги. Там «немец» простоял весьма долго, пока его не разворотили подростки, — рассказали в Ждановичском отделе милиции.


О том, что это были несовершеннолетние, точно неизвестно. Однако один из очевидцев сфотографировал компанию ребят, которые могут быть причастны к происшествию. Теперь их личности устанавливают милиционеры.



Милиционеры просят людей, имеющих информацию об этом инциденте либо местонахождении причастных к нему лиц, позвонить по телефонам: 8 017 511-35-55, 8 029 315-16-62 и 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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Один из очевидцев сфотографировал компанию ребят, которые могут быть причастны к происшествию. Теперь их личности устанавливают милиционеры.
 
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