Соревнования по шашкам в рамках спартакиады среди работников организаций района

Источник материала: Новости Дзержинска

Вот и стартовала Спартакиада среди работников организаций района.

Правда в текущем году открывали Спартакиаду не соревнования по лыжным гонкам, а по шашкам. В соревнованиях приняли участие 8 команд. 8 мужчин и 8 женщин в спортивной борьбе разыграли призы, награды и места.

Личный зачёт среди мужчин:

1 место – Самасейка Леонид – ГУО Дзержинского района

2 место – Стариков Владимир – Дзержинский филиал МОПО

3 место – Точка Максим – ПУ "Дзержинскгаз"

Личный зачёт среди женщин:

1 место – Лаврентик Оксана – ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"

2 место – Сахарова Татьяна – Дзержинский филиал МОПО

3 место – Контус Валентина – УП "Дзержинское ЖКХ"

Командный зачёт:

1 место – Дзержинский филиал минского областного потребительского общества

2 место – команда государственных учреждений образования Дзержинского района

3 место – ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"

















