Соревнования по шашкам в рамках спартакиады среди работников организаций района

Вот и стартовала Спартакиада среди работников организаций района.
Правда в текущем году открывали Спартакиаду не соревнования по лыжным гонкам, а по шашкам. В соревнованиях приняли участие 8 команд. 8 мужчин и 8 женщин в спортивной борьбе разыграли призы, награды и места.
Личный зачёт среди мужчин:
1 место – Самасейка Леонид – ГУО Дзержинского района
2 место – Стариков Владимир – Дзержинский филиал МОПО
3 место – Точка Максим – ПУ "Дзержинскгаз"
Личный зачёт среди женщин:
1 место – Лаврентик Оксана – ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"
2 место – Сахарова Татьяна – Дзержинский филиал МОПО
3 место – Контус Валентина – УП "Дзержинское ЖКХ"
Командный зачёт:
1 место – Дзержинский филиал минского областного потребительского общества
2 место – команда государственных учреждений образования Дзержинского района
3 место – ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"