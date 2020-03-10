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Соревнования по шашкам в рамках спартакиады среди работников организаций района

10.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Вот и стартовала Спартакиада среди работников организаций района.

Правда в текущем году открывали Спартакиаду не соревнования по лыжным гонкам, а по шашкам. В соревнованиях приняли участие 8 команд. 8 мужчин и 8 женщин в спортивной борьбе разыграли призы, награды и места.

Личный зачёт среди мужчин:

1 место – Самасейка Леонид – ГУО Дзержинского района

2 место – Стариков Владимир – Дзержинский филиал МОПО

3 место – Точка Максим – ПУ "Дзержинскгаз"

Личный зачёт среди женщин:

1 место – Лаврентик Оксана – ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"

2 место – Сахарова Татьяна – Дзержинский филиал МОПО

3 место – Контус Валентина – УП "Дзержинское ЖКХ"

Командный зачёт:

1 место – Дзержинский филиал минского областного потребительского общества

2 место – команда государственных учреждений образования Дзержинского района

3 место – ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"






 
 
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Вот и стартовала Спартакиада среди работников организаций района.
 
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