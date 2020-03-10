Инфляция в Беларуси за февраль 2020 года составила 1%

Источник материала: Аргументы и факты

По информации Белстата, инфляция в стране за февраль 2020 года составила 1%. Согласно официальной статистике, с начала года товары и услуги подорожали на 1,9%.

Заметно подорожали платные услуги – на 2,3% за месяц и на 2,9% – с начала года. Продовольственные товары в феврале 2020 года подорожали на 0,7% по сравнению с январем и на 1,8% по сравнению с декабрем 2019 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,5% по сравнению с январем и на 1,2% по сравнению с декабрем 2019 года.

Годовая инфляция в прошлом месяце – февраль к февралю – составила 4,4%.