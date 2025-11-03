|
Уберут склады и автоцентры, построят 800 квартир. Окраины Минска ждут перемены
Район Великий лес развивается на территории бывшего закрытого военного городка с 2006 года и сейчас состоит из 7 микрорайонов. Оказывается, перемены в этой части Минска продолжатся. Здесь хотят снести бывшие военные склады (давно сданные в аренду под разнообразные бизнесы) и построить вместо них жилые дома. Администрация Первомайского района
Что планируется сделать?
Как говорится в пояснительной записке, приоритетной задачей обустройства проектируемой территории является создание современного комфортного жилья с комплексом объектов общественного обслуживания.
Судя по опубликованным технико-экономическим показателям, все производственные постройки планируется отправить под снос. Вместо них здесь возведут многоквартирные жилые дома высотой 6-9 этажей, парковки, а также встроенно-пристроенные и отдельно стоящие объекты обслуживания (магазины, кафе, спортзалы). Менять квартал будут в один этап – до 2030 года. Всего в квартале будет построено 798 квартир, в которых смогут проживать около 1700 человек.
Дополнительная инфраструктура рядом с жилыми домами также появится. В перспективе поблизости будет выделен участок для строительства общеобразовательной школы на 1020 мест. Пока же в рамках детального плана предложено предоставить резерв мест в начальных классах общеобразовательной школы №93.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 6 по 20 ноября. Внимательно
