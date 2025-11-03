Уберут склады и автоцентры, построят 800 квартир. Окраины Минска ждут перемены

Источник материала: realt.by

Район Великий лес развивается на территории бывшего закрытого военного городка с 2006 года и сейчас состоит из 7 микрорайонов. Оказывается, перемены в этой части Минска продолжатся. Здесь хотят снести бывшие военные склады (давно сданные в аренду под разнообразные бизнесы) и построить вместо них жилые дома. Администрация Первомайского района объявила о старте общественных обсуждений. Рассказываем подробности.



Детальное планирование коснулось небольшого участка площадью 10 га в районе улицы Основателей.

Сейчас на этой территории располагаются многочисленные производственные постройки (наследие еще военного городка). Жилых домов, собственно как и жителей, тут нет. Только – склады, автосервисы, автоцентры, а также мотосалон, мебельный и строительный магазины. Всего – 15 объектов.





Что планируется сделать? Как говорится в пояснительной записке, приоритетной задачей обустройства проектируемой территории является создание современного комфортного жилья с комплексом объектов общественного обслуживания. Судя по опубликованным технико-экономическим показателям, все производственные постройки планируется отправить под снос. Вместо них здесь возведут многоквартирные жилые дома высотой 6-9 этажей, парковки, а также встроенно-пристроенные и отдельно стоящие объекты обслуживания (магазины, кафе, спортзалы). Менять квартал будут в один этап – до 2030 года. Всего в квартале будет построено 798 квартир, в которых смогут проживать около 1700 человек.



Дополнительная инфраструктура рядом с жилыми домами также появится. В перспективе поблизости будет выделен участок для строительства общеобразовательной школы на 1020 мест. Пока же в рамках детального плана предложено предоставить резерв мест в начальных классах общеобразовательной школы №93.

Общественное обсуждение проекта будет проходить с 6 по 20 ноября. Внимательно рассмотреть планы в хорошем качестве можно на сайте администрации Первомайского района. Замечания и предложения с пометкой «общественные обсуждения» принимают по адресу: 220012, Минск, пер. Чорного, 5 (электронный адрес: perv.arhit@minsk.gov.by ). Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.