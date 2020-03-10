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Раньше на два месяца. В Минске зацвела сирень

10.03.2020 18:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Весна вновь торопит природу. В начале марта тёплая пора удивила минчан необычным подарком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раньше на два месяца. В Минске зацвела сирень

Во дворике на улице Уборевича зацвела сирень. Фото поделился с нами наш зритель. На ветках уже можно рассмотреть фиолетовые почки.

Раньше на два месяца. В Минске зацвела сирень

Как правило, цветы сирени появляются в мае, но нынешняя аномально тёплая зима заставила проснуться растения гораздо раньше положенного срока.

Раньше на два месяца. В Минске зацвела сирень

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Новости Беларуси. Весна вновь торопит природу. В начале марта тёплая пора удивила минчан необычным подарком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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