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Компьютерная диагностика, щадящая хирургия, выше продолжительность жизни. Что изменилось в системе здравоохранения региона почти за четверть века (инфографика)
10.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сфера здравоохранения, пожалуй, одна из наиболее динамично развивающихся.
Специализированные областные и межрайонные центры, трехуровневая система организации специализированной медицинской помощи, скрининговые исследования по раннему выявлению заболеваний, система телемедицинского консультирования и другие новшества системы здравоохранения работают ради здоровья жителей области. Инвестирование в высокотехнологичную
Елена ГУЗЕНЬ
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Компьютерная диагностика, щадящая хирургия, выше продолжительность жизни. Что изменилось в системе здравоохранения региона почти за четверть века (инфографика)
Сфера здравоохранения, пожалуй, одна из наиболее динамично развивающихся. На Гродненщине за последние годы были построены и реконструированы десятки лечебных...
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