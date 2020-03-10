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Компьютерная диагностика, щадящая хирургия, выше продолжительность жизни. Что изменилось в системе здравоохранения региона почти за четверть века (инфографика)

10.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Компьютерная диагностика, щадящая хирургия, выше продолжительность жизни. Что изменилось в системе здравоохранения региона почти за четверть века (инфографика)

Сфера здравоохранения, пожалуй, одна из наиболее динамично развивающихся. На Гродненщине за последние годы были построены и  реконструированы десятки  лечебных учреждений.   На вооружении  врачей как в областном центре, так и в районах появились  самая современная аппаратура  и высокотехнологичные методы лечения. Двадцать лет назад в области  хирургии  впервые использовали  лапароскоп, а сегодня таким щадящим методом выполняется большинство операций. Ангиография, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография – это диагностика нового поколения, возможности которой в области расширяются.  В 2008 году в область впервые пришла кардиохирургия, а за минувший год выполнено 1855 операций на сердце. 
 
Специализированные областные и межрайонные центры, трехуровневая система организации специализированной медицинской помощи, скрининговые исследования по раннему выявлению заболеваний, система телемедицинского консультирования  и другие новшества  системы здравоохранения  работают ради здоровья жителей области. Инвестирование в высокотехнологичную медицинскую помощь, профилактику и раннее выявление заболеваний  себя полностью оправдало и доказало эффективность выбранного четверть века назад вектора развития  системы здравоохранения. 
Елена ГУЗЕНЬ
 
 
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Сфера здравоохранения, пожалуй, одна из наиболее динамично развивающихся. На Гродненщине за последние годы были построены и  реконструированы десятки  лечебных...
 
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