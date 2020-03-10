Компьютерная диагностика, щадящая хирургия, выше продолжительность жизни. Что изменилось в системе здравоохранения региона почти за четверть века (инфографика)

Источник материала: Вороновская газета

Сфера здравоохранения, пожалуй, одна из наиболее динамично развивающихся.за последние годы были построены и реконструированы десятки лечебных учреждений. На вооружении врачей как в областном центре, так и в районах появились самая современная аппаратура и высокотехнологичные методы лечения. Двадцать лет назад в области хирургии впервые использовали лапароскоп, а сегодня таким щадящим методом выполняется большинство операций. Ангиография, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография – это диагностика нового поколения, возможности которой в области расширяются. В 2008 году в область впервые пришла кардиохирургия, а за минувший год выполнено 1855 операций на сердце.