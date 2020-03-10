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В озеленении Брестской крепости хотят использовать красный и белый цвет
10.03.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На днях состоялось заседание организационного комитета конкурса по оформлению объектов внешнего благоустройства мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
На несовершенства в озеленении одного из главных мемориалов страны обратил внимание Президент во время празднования тысячелетия Бреста. Глава государства поручил сделать эскизный проект по оформлению объектов внешнего озеленения и благоустройства мемориала и прилегающих к нему территорий. Была создана рабочая группа из представителей областного и городского исполнительных комитетов, Министерства культуры и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, а также объявлен конкурс по внешнему благоустройству.
В конкурсе приняли участие порядка двух десятков заявок. До финала дошли пять команд-участников. На этой неделе победители доработают свои предложения и предоставят альбом первоочередных мероприятий, которые надо успеть провести в посадочный сезон. Значительную часть запланировано выполнить уже к 9 Мая. Благоустройство территории продолжится также во время субботников. Финансироваться работы будут из республиканского и местного бюджетов.
Участники высказывали разнообразные, даже фантастические идеи: от применения роботов для стрижки деревьев, установки скамеек из меди до посадки новых садов. Авторы также предложили, на их взгляд, правильное зонирование территории, расширение велодвижения, обозначение утраченных объектов. Но эти предложения не соответствовали основной задаче конкурса по озеленению.
По словам организаторов, в своих проектах конкурсанты предложили интересные современные варианты, которые являются гармоничными с точки зрения общей концепции мемориала и экономичными как в реализации, так и в уходе.
Проектировщики предлагают выполнять озеленение по зональному принципу, исходя из функциональности территории. При этом колористическое решение должно нести смысловую нагрузку. Наиболее подходящим, по их мнению, будет использование кустарников и цветов красного и белого оттенков, в меньшей степени – желтого, голубого.
У конкурсантов возникла идея высадить пирамидальные тополя на главную аллею, ведущую к входу в комплекс. Они смотрятся достаточно интересно, создают ритм, композицию. Вдоль реки вместо аварийных деревьев также необходимо высадить новые. У всех команд проскакивало предложение с помощью растений, возможно, самшита, обозначить контуры утраченных зданий – фрагменты кольцевых казарм, Бернардинского монастыря и т.д.
Александр Жарков подчеркнул, что в каждом проекте есть изюминка, оргкомитету было непросто определить победителя конкурса. В итоге первое место разделили между собой представители ОАО «Полесьежилстрой» и авторский коллектив Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук, «Бресткоммунпроекта» и местного благотворительного фонда «Фортификация Бреста». Оба проекта будут взяты за основу озеленения крепости.
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На днях состоялось заседание организационного комитета конкурса по оформлению объектов внешнего благоустройства мемориального комплекса «Брестская...
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