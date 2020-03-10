В озеленении Брестской крепости хотят использовать красный и белый цвет

Источник материала: Виртуальный Брест

На днях состоялось заседание организационного комитета конкурса по оформлению объектов внешнего благоустройства мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».





На несовершенства в озеленении одного из главных мемориалов страны обратил внимание Президент во время празднования тысячелетия Бреста. Глава государства поручил сделать эскизный проект по оформлению объектов внешнего озеленения и благоустройства мемориала и прилегающих к нему территорий. Была создана рабочая группа из представителей областного и городского исполнительных комитетов, Министерства культуры и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, а также объявлен конкурс по внешнему благоустройству.

– Есть детальный план исторической части города Бреста, включая мемориальный комплекс, в котором регламентами определено, что можно и что нельзя, – рассказывает Zarya.by заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома – начальник управления архитектуры и территориального развития Александр Жарков. – Вместе с тем не хотелось единолично принимать такое важное решение. В этом вопросе необходима помощь профессионалов, которые подскажут более подходящие сорта растений, их сочетаемость между собой. Часть растительности, которая уже есть в крепости, является инвазивной и быстро растущей. Проведя анализ каким мемориал был, к примеру, в середине 1980 годов и его современное состояние, мы видим, что много цветников утрачено, а часть деревьев, наоборот, переросла и видовые точки, заложенные создателями, мы утратили. Проходя через главный вход в крепость раньше, мы видели главный монумент, теперь только верхушку, его заслоняет большая ива. Проектировщики сходятся во мнении, что главный вход должен больше приковывать к себе внимание посетителей.





В конкурсе приняли участие порядка двух десятков заявок. До финала дошли пять команд-участников. На этой неделе победители доработают свои предложения и предоставят альбом первоочередных мероприятий, которые надо успеть провести в посадочный сезон. Значительную часть запланировано выполнить уже к 9 Мая. Благоустройство территории продолжится также во время субботников. Финансироваться работы будут из республиканского и местного бюджетов.

Участники высказывали разнообразные, даже фантастические идеи: от применения роботов для стрижки деревьев, установки скамеек из меди до посадки новых садов. Авторы также предложили, на их взгляд, правильное зонирование территории, расширение велодвижения, обозначение утраченных объектов. Но эти предложения не соответствовали основной задаче конкурса по озеленению.

По словам организаторов, в своих проектах конкурсанты предложили интересные современные варианты, которые являются гармоничными с точки зрения общей концепции мемориала и экономичными как в реализации, так и в уходе.

Проектировщики предлагают выполнять озеленение по зональному принципу, исходя из функциональности территории. При этом колористическое решение должно нести смысловую нагрузку. Наиболее подходящим, по их мнению, будет использование кустарников и цветов красного и белого оттенков, в меньшей степени – желтого, голубого.

– Красный цвет ассоциируется с войной, страданием, – продолжает Александр Жарков. – Он хорошо гармонирует с цветом кольцевых казарм. Белый цвет – чистота, скорбь. К тому же хотелось бы использовать цвета национального флага. На наш взгляд, в общей композиции не хватает элементов среднего размера между деревьями и газоном – кустарников. У авторов и организаторов конкурса сложилось общее мнение, что туи, которые появлялись в крепости случайным образом в последнее десятилетие, надо убрать. Хотелось бы, чтобы газоны, примыкающие к музею и площади Церемониалов, были орошаемыми, с искусственным поливом, но это требует дополнительной проработки.





У конкурсантов возникла идея высадить пирамидальные тополя на главную аллею, ведущую к входу в комплекс. Они смотрятся достаточно интересно, создают ритм, композицию. Вдоль реки вместо аварийных деревьев также необходимо высадить новые. У всех команд проскакивало предложение с помощью растений, возможно, самшита, обозначить контуры утраченных зданий – фрагменты кольцевых казарм, Бернардинского монастыря и т.д.

Александр Жарков подчеркнул, что в каждом проекте есть изюминка, оргкомитету было непросто определить победителя конкурса. В итоге первое место разделили между собой представители ОАО «Полесьежилстрой» и авторский коллектив Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук, «Бресткоммунпроекта» и местного благотворительного фонда «Фортификация Бреста». Оба проекта будут взяты за основу озеленения крепости.

– Мы не планируем высаживать экзотические растения. Объект международного значения не должен превратиться в ботанический сад. Это, прежде всего, мемориал с определенной энергетикой. Те зеленые насаждения, которые применяются в проектах, должны соответствовать этому месту, отражать трагизм, память. Задача сложная – вписаться в уже сложившиеся условия и гармонично внести современные изменения. Мы увидели достойные идеи, которые стоит реализовать, – резюмировал Александр Жарков.



