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Антон Кушнир: Теперь можно и в парикмахерскую

10.03.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он славился идеальным исполнением сложнейших сальто и на протяжении полутора десятков лет был одним из самых ярких представителей в мировой лыжноакробатической труппе. Достаточно сказать, что почти на каждом втором этапе Кубка мира Антон КУШНИР поднимался на подиум – всего 28 раз, в том числе 13 – на высшую ступеньку.

Антон Кушнир: Теперь можно и в парикмахерскую
Наиболее удачным для него выдался сезон-2009/10, по итогам которого он завоевал  не только малый, но и большой Хрустальный глобусы. В 2011-м стал бронзовым призёром чемпионата мира, в 2014-м – олимпийским чемпионом. В прошлом сезоне, несмотря на мучившие травмы, замкнул тройку сильнейших в кубковом розыгрыше. И вновь по совету врачей вынужден был взять паузу. А чтобы время даром не терять, согласился стать тренером-консультантом сборной Казахстана. Буквально через месяц совместной работы лидер команды Жанбота Алдабергенова в одном из интервью местному СМИ выразила надежду, что уже грядущей зимой коррективы, внесённые в их подготовку олимпийским чемпионом, помогут улучшить результаты. И в минувшую пятницу на дебютном кубковом этапе в Алматы она завоевала «бронзу». Поздравив Антона с первым подиумом в роли тренера, мы поинтересовались, отличаются ли его эмоции от тех, какие испытывал при завоевании собственных медалей?

-- В принципе, они почти не отличаются. Только сейчас я рад не за себя, а за девочек казахстанской сборной, особенно за Жанботу Алдабергенову. Наконец-то её труд вылился в достойный результат. В принципе, она была готова показать себя ещё на этапе Кубка мира в Дир-Велли. Но на американском склоне у спортсменки не всё получилось.

-- Даже, наверное, раньше, ведь уже на стартовом этапе в китайском Шимао Лотусе она была четвёртой. Чего там не хватило?

-- Прежде всего сложности программы. К тому моменту Жанбота имела в арсенале только «фул-фул» и «лэй-фул». В суперфинале заявила второй из них – более простой. И здорово его сделала, получив  почти максимальные оценки. Но этого не хватило, чтобы подняться на пьедестал, поскольку Ксю Менгтао, Саша Романовская и Лора Пил прыгали тройные сальто с двумя винтами. И исполнили их неплохо, не оставив нам шансов.

К американскому этапу мы немного усложнили программу. За день до соревнований в Дир-Велли Жанбота попробовала «два с тремя». И оно хорошо получилось. Поэтому тактику выбрали аналогичную той, что и в Алматы: решили заявить его в главном раунде, до которого спортсменка немного недотянула. Смазав приземление в первом финале после двойного сальто с двумя винтами, она стала седьмой, а в суперфинал выходили шесть фристайлисток.

Несмотря на то что в общем зачёте Кубка мира Жанбота занимала довольно высокое пятое место, следующими этапами в Москве и Минске мы решили пожертвовать. Хотя прилетели в российскую столицу и даже поучаствовали в первой официальной тренировке на Воробьёвых горах, но от соревнований отказались – отправили спортсменку домой. Это, конечно, не лучшим образом отразилось на ситуации в розыг е – спортсменка откатилась на 14-ю позицию. Но нам важнее было удачно выступить на дебютном  домашнем этапе. Он, кстати, был под вопросом. И я рад, что всё же состоялся. Огромное спасибо организаторам, приложившим максимум усилий для его проведения. И, конечно, не могу не отметить весь тренерский штаб и медицинский персонал: каждый со своей стороны сделал всё, чтобы к этому историческому старту подвести спортсменов в хорошей форме. Приятно, что я тоже внёс свою лепту и никого не подвёл.

Команда впервые на таком уровне выступала перед родными зрителями. И Жанбота очень волновалась. Из-за этого не избежала некоторых погрешностей при исполнении двойного сальто с тремя винтами. На разминке сделала его гораздо лучше. А к суперфиналу уже и трамплины в нижней части немного поплыли. Поэтому отход с него получился неидеальным, после чего пришлось спасать прыжок. Но она – молодец: на приземлении боролась до последнего и выехала, не коснувшись склона рукой. Думаю, этот успех и подбодрит фристайлистку, и уверенности придаст. Да и материальное положение позволит немного поправить. К сожалению, Жанботу не включили в число 24 спортсменов, которым платят стипендию. Хотя в зимних видах она одна из лидеров в Казахстане.

-- А легко с ней работать?

-- Да. И с ней, и с Акмаржан Калмурзаевой. Девочки очень старательные и трудолюбивые, хотят прогрессировать. И потенциал у них неплохой. Я только с июля начал работать с казахстанской сборной. Но мы со всеми быстро нашли общий язык. Единственное, на этапы Кубка мира вывозим только этих двух спортсменок. Тем не менее нам удаётся попадать и в первый финал, и в суперфинал. Акмаржан на домашних соревнованиях тоже здорово выступила, заняв седьмое место. Ей совсем немного не хватило для выхода в решающую стадию – 0,31 балла. Попади она в шестёрку, и радости было бы ещё больше.

У ребят впервые в финальную стадию пробился 20-летний Ильдар Бадрутдинов. Есть ещё несколько перспективных молодых ребят, которых собираемся вывезти на этап Кубка мира в России. В следующем сезоне хотим подключать их к национальной команде.

-- А где вы готовились к сезону?

-- Летом провели четыре сбора. В основном работали в Минске в Республиканском центре фристайла  и один раз выехали на открытый  водный трамплин в швейцарский Меттменштеттен.  На снег стали в Казахстане на «Шымбулаке», а с 20 ноября, как и большинство сильнейших лыжных акробатов, занимались специальной технической подготовкой в финской Руке. Там собирали соревновательные программы и оттуда в середине декабря полетели в Китай на стартовый этап Кубка мира. В связи с тем, что зима нынче аномально тёплая и некоторые этапы Кубка мира переносились или отменялись, нам пришлось корректировать свои планы – ещё один сбор провели в Финляндии. А затем уже отправились в Дир-Велли.


-- Освоились в роли тренера?

-- Осваиваюсь. В принципе, довольно  быстро решился попробовать себя в новой роли. И сразу же с головой погрузился в работу. Лыжная акробатика – это то, в чём я лучше всего разбираюсь. Я посвятил ей большую часть своей жизни. И рад, что могу передавать накопленный опыт и знания. Единственный минус – из-за разъездов по-прежнему не часто вижу свою семью. Даже на этапе Кубка мира в Минске только на ночь приезжал. Конечно, очень скучаю по супруге и детям жаль, что почти не вижу, как они растут, переживаю, что мало внимания им уделяю. Но никуда от этого не денешься.

-- Вы сами не объявляли о завершении карьеры. У нас есть шанс увидеть ещё ваши филигранные прыжки?

-- Ой, не знаю. С одной стороны, огонь в душе не погас. С другой чем дальше, тем больше осознаю, что, скорее всего, своё отпрыгал. Я ведь не собирался брать очередную паузу, горел желанием и дальше выступать. Но всё зависело от состояния здоровья. В последние годы, вы знаете, меня мучили травмы. Я пытался бороться и периодически что-то получалось. Но полностью избавиться от болячек не удавалось. Поэтому минувшим летом врачи вновь настоятельно рекомендовали сделать перерыв в тренировках.

Как и всем тренерам, сейчас мне нередко приходится работать на склоне с лопатой и я по-прежнему чувствую неприятные ощущения в спине. А если при такой нагрузке она даёт о себе знать, что говорить о прыжках? Я ничего не хочу загадывать на будущее, но пока говорить о возобновлении спортивной карьеры рано.

-- А на какое время у вас контракт со сборной Казахстана?

-- Изначально подписали его до конца 2020 года с пролонгацией до Олимпийских игр в Пекине.

-- Не могу не спросить и о вашей причёске. Решили сменить имидж?

-- Нет. Просто дал себе слово, что не буду стричься, пока кто-то из спортсменов  не поднимется на пьедестал. Спасибо Жанботе, спасла меня от косичек, теперь можно и в парикмахерскую сходить.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Он славился идеальным исполнением сложнейших сальто и на протяжении полутора десятков лет был одним из самых ярких представителей в мировой лыжноакробатической...
 
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