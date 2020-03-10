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МИД: турпоездки в Италию во время карантина не допускаются, в Израиле — 14-дневная изоляция

10.03.2020 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Туристические поездки в Италию на время карантина не допускаются, а те, кто хочет лететь в Израиль, должны будут там пройти 14-дневный карантин. Об этом сообщает белорусский МИД на своей официальной странице в Facebook.

Совет министров Италии принял решение о введении с 10 марта 2020 года режима строгого карантина на территории всей страны. Планируется, что режим продлится
до 3 апреля. Ситуация связана со вспышкой коронавируса.

МИД Беларуси обращает внимание, что в этот период перемещение по Италии разрешено только по причинам работы, нужд здоровья или чрезвычайных ситуаций, запрещены все общественные, культурные, спортивные и религиозные мероприятия, ярмарки и выставки, устанавливаются посты санитарного контроля на автострадах, железнодорожных станциях и в аэропортах страны.

Туристические поездки в Италию не допускаются, говорится в сообщении МИД. Пассажиры, прибывающие и убывающие в/из Италии воздушным транспортом (за исключением транзита), должны предъявить обоснованную цель путешествия.

Также дипломаты напомнили о мерах, которые ввел Израиль. Правительство страны приняло решение об обязательном 14-дневном карантине для всех граждан, прибывших из-за рубежа в период с 9 по 23 марта.

Иностранные граждане, въезжая в Израиль, должны доказать, что у них есть возможность нахождения в режиме изоляции в течение двух недель. Граждане Беларуси, намеревающиеся посетить Израиль, начиная с 12 марта должны за 5 дней до визита направить запрос в адрес посольства Израиля в Беларуси.

Въезд в Израиль может быть осуществлен лишь после получения соответствующего подтверждения посольства.
 
 
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Туристические поездки в Италию на время карантина не допускаются, а те, кто хочет лететь в Израиль, должны будут там пройти 14-дневный карантин. Об этом сообщает...
 
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