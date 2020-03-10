Врачи сообщили о втором в истории пациенте, который излечился от ВИЧ

Врачи назвали выздоровевшего «лондонским пациентом». Он жил с ВИЧ почти 10 лет, когда у него нашли лимфому Ходжкина на четвертой стадии. Через почти полтора года после трансплантации костного мозга врачи обнаружили, что большинство лимфоцитов в крови пациента — донорские, с мутацией CCR5Δ32, которая дает устойчивость к инфекции.

Ген CCR5 кодирует белок на поверхности лимфоцитов, с которым связывается вирус, прежде чем проникнуть внутрь. Если в гене нет небольшого участка, — именно эту мутацию называют CCR5Δ32, — белок получается дефектным, вирус к нему не присоединяется и человек не получает ВИЧ.





В рамках эксперимента «лондонский пациент» перестал принимать антиретровирусную терапию, а медики следили за его здоровьем. К марту 2019 года он полтора года жил без лекарств, но тогда с момента пересадки прошло слишком мало времени. «Лондонский пациент» рассказал газете The New York Times историю своего лечения, и врачи опубликовали свои наблюдения за его состоянием.





Предыдущий подобный случай зарегистрировали в 2007 году. «Берлинскому пациенту» Тимоти Рэй Брауну сделали пересадку кроветворных стволовых клеток от донора с мутацией CCR5Δ32. Через три года оказалось, что ВИЧ в организме мужчины больше нет. Повторять эту процедуру на других пациентах врачи не спешили, потому что пересадка костного мозга сопряжена с рисками и чаще человеку безопаснее продолжать обычную терапию от ВИЧ.



