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США: НАТО рассматривает предоставление Турции военной помощи

10.03.2020 18:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США обсуждают со своими союзниками по НАТО, что они могут предложить Турции в вопросе военной помощи в Идлибе, и обсуждают меры, которые могут быть приняты, если Россия и сирийское правительство нарушат прекращение огня.

Об этом 10 марта заявили американские чиновники, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы рассматриваем, что может сделать НАТО", - сказал специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри на пресс-конференции в Брюсселе, где он проводил переговоры с союзниками. "Все на (переговорном) столе", - отметил он.

Джеффри, выступавший вместе с послом США в Турции Дэвидом Саттерфилдом, исключил использование сухопутных войск в случае прекращения перемирия и повторил, что Анкаре нужно разъяснить свою позицию по приобретению российской системы ПВО С-400.

После эскалации боевых действий на северо-западе Сирии Анкара попросила Вашингтон, союзника по НАТО, развернуть системы Patriot на границе с Сирией с целью защиты.

Вашингтон заявил, что готов предоставить боеприпасы Турции для военных операций в Идлибе и он оценивает турецкий запрос на системы Patriot "в контексте вопроса С-400".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта заявил, что Соединенные Штаты смягчают свою позицию относительно потенциальной продажи оборонительных систем Patriot, добавив, что Вашингтон попросил Анкару гарантировать, что она не активирует российские системы С-400.
 
 
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США обсуждают со своими союзниками по НАТО, что они могут предложить Турции в вопросе военной помощи в Идлибе, и обсуждают меры, которые могут быть приняты, если...
 
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