ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коляда об играх в Казани: «Осталось самое сложное – остался финальный этап»

10.03.2020 18:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совсем недавно девушки из «Минчанка-2» выступили в первой части финального этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Коляда об играх в Казани: «Осталось самое сложное – остался финальный этап»


На домашней площадке подопечные Бориса Коляды одержали 4 победы в 5 матчах и захватили лидерство в таблице. Однако впереди еще 5 встреч, по итогам которых и определится победитель молодежной лиги. Решающий финальный тур примет Казань.

Коляда об играх в Казани: «Осталось самое сложное – остался финальный этап»

Борис Коляда, главный тренер волейбольной команды «Минчанка-2»:
Настроение рабочее, потому что осталось самое сложное – остался финальный этап. Поэтому готовимся к нему. Нужно психологически собраться и нужно, чтобы хватило физических сил. Потому что очень сложный был тур, помимо него еще играли плей-офф нашего белорусского чемпионата. В итоге у нас за 8 дней получилось 7 игр, и 5 из них из 5 партий. Было очень тяжело, а сейчас надо привести себя в форму и настроиться на игры в Казани.

Коляда об играх в Казани: «Осталось самое сложное – остался финальный этап»

Времени на домашние тренировки не так много: уже в пятницу волейболистки «Минчанки-2» отправятся в Казань. Первая из 5 встреч состоится уже 15 марта. Нашим спортсменкам предстоит сразиться с командой «Подмосковье».

Люди в материале: Борис Коляда

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Совсем недавно девушки из «Минчанка-2» выступили в первой части финального этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  На домашней площадке...
 
Новости дня
Новости разные
 
На контроле — начисление заработной платы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика