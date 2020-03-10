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Коляда об играх в Казани: «Осталось самое сложное – остался финальный этап»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совсем недавно девушки из «Минчанка-2» выступили в первой части финального этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Борис Коляда, главный тренер волейбольной команды «Минчанка-2»:
Времени на домашние тренировки не так много: уже в пятницу волейболистки «Минчанки-2» отправятся в Казань. Первая из 5 встреч состоится уже 15 марта. Нашим спортсменкам предстоит сразиться с командой «Подмосковье».
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Новости Беларуси. Совсем недавно девушки из «Минчанка-2» выступили в первой части финального этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашней площадке...
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