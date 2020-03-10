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У белорусов насчитали миллион кошельков Яндекс.Деньги. Что с ними будет?

10.03.2020 18:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Специалисты насчитали более миллиона кошельков, которые привязаны к белорусским номерам. Большинство из них не имеют регистрации и, соответственно, полноценно не используются. С анонимных кошельков нельзя снимать деньги и совершать переводы, и это заметно сужает сферу их применения.

Тем временем число проверенных пользователей быстро растет. Так, БПС-Сбербанк идентифицировал около 50 000 кошельков.

Сервис решил ускорить процесс и предлагает до 9 июня пройти идентификацию в интернет-банке по символической цене – за 1 копейку вместо 10 рублей. Сделать это можно до 9 июня в личном кабинете «Сбербанк Онлайн».

После идентификации кошелек позволяет работать с долларами, евро и другими валютами. Кроме того, можно обналичивать деньги, переводить их на банковские счета и тратить в разных странах. С каждой покупки на счет возвращают до 5% в виде кэшбэка. Платить можно картой, смартфоном или часами через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay.

«У белорусов накопилось много кошельков Яндекс.Деньги. Рискнем предположить, что многие клиенты уже забыли о некоторых из них. Мы предлагаем обратить внимание на анонимные кошельки: идентифицировать и использовать полноценно. Они могут пригодиться и для переводов, и для оплат, и для других задач. Символическая ставка действует для всех желающих, не важно, сколько лет кошельку и каким банком чаще пользуется его владелец», – отмечают в БПС-Сбербанке.

*партнерский материал

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У белорусов насчитали более миллиона кошельков Яндекс.Деньги. Каждый двадцатый владелец уже прошел идентификацию. БПС-Сбербанк предложил до 9 июня очеловечить...
 
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