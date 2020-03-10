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Подробности взрыва около Жлобина: рабочие делали кувалду из части боеприпаса

10.03.2020 20:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В дневные часы 10 марта в Жлобинском районе на территории одного из сельхозпредприятий произошел взрыв.

Как установили следователи, двое рабочих решили сделать кувалду из неизвестного предмета, который они нашли раньше. Работали в одном из цехов предприятия. Когда они использовали сварочный аппарат, произошел взрыв. 51-летний сварщик от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета, передает "Еврорадио".

Предполагается, что неизвестный предмет, из которого пытались сделать кувалду, являлся фрагментом боеприпаса.
 
 
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В дневные часы 10 марта в Жлобинском районе на территории одного из сельхозпредприятий произошел взрыв.
 
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