Подробности взрыва около Жлобина: рабочие делали кувалду из части боеприпаса

Как установили следователи, двое рабочих решили сделать кувалду из неизвестного предмета, который они нашли раньше. Работали в одном из цехов предприятия. Когда они использовали сварочный аппарат, произошел взрыв. 51-летний сварщик от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, сообщает в TelegramСледственного комитета, передает