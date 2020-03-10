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Зачем спецназовцы едят тротил
Источник материала: Партизан
13 спецназовцев из Марьиной Горки попали в военный госпиталь, попробовав на вкус тротил. Инцидент произошёл в одном из подразделений, состоящем в основном из солдат срочной службы. На данный момент здоровью военнослужащих ничего не угрожает.
Что случилось?
По информации
Эту процедуру описывают как добровольную. Лизать или не лизать — вопрос наличия головы на плечах и личной ответственности. Преследовать тех, кто откажется, в спецназе не будут. Впрочем, продемонстрировать, что уже стали "настоящими спецназовцами", хотят почти все, потому что "так принято".
Есть и другие неофициальные традиции. Например, марш-бросок перед первым прыжком с парашютом, который офицеры преодолевают вместе с солдатами. Пробовать на вкус тротил — ритуал, практикуемый в войсках среди самих солдат-срочников.
В элите Вооружённых Сил есть и официальные традиции — такие, как клятва разведчика, присяга и т. д. Но сохраняются и неформальные ритуалы. Искоренить их довольно сложно, ведь ответственные за личный состав офицеры физически не могут контролировать каждое действие своих подчинённых.
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13 спецназовцев из Марьиной Горки попали в военный госпиталь, попробовав на вкус тротил. Инцидент произошёл в одном из подразделений, состоящем в основном из солдат...
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