Зачем спецназовцы едят тротил

Что случилось?

Еврорадио , в войсках специального назначения есть неформальный ритуал посвящения в разведчики. Среди прочего новобранцам нужно попробовать тротил. Обычно это происходит после занятий по подрывному делу. Есть взрывчатку необязательно — достаточно просто лизнуть и выплюнуть тротиловую стружку. По информации, в войсках специального назначения есть неформальный ритуал посвящения в разведчики. Среди прочего новобранцам нужно попробовать тротил. Обычно это происходит после занятий по подрывному делу. Есть взрывчатку необязательно — достаточно просто лизнуть и выплюнуть тротиловую стружку.





Эту процедуру описывают как добровольную. Лизать или не лизать — вопрос наличия головы на плечах и личной ответственности. Преследовать тех, кто откажется, в спецназе не будут. Впрочем, продемонстрировать, что уже стали "настоящими спецназовцами", хотят почти все, потому что "так принято".





Есть и другие неофициальные традиции. Например, марш-бросок перед первым прыжком с парашютом, который офицеры преодолевают вместе с солдатами. Пробовать на вкус тротил — ритуал, практикуемый в войсках среди самих солдат-срочников.





В элите Вооружённых Сил есть и официальные традиции — такие, как клятва разведчика, присяга и т. д. Но сохраняются и неформальные ритуалы. Искоренить их довольно сложно, ведь ответственные за личный состав офицеры физически не могут контролировать каждое действие своих подчинённых.