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В России будут протестовать против президентства Путина до 2036 года

10.03.2020 20:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская оппозиция готовит митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Как сообщает novayagazeta.ru, представители нескольких организаций ("Открытая Россия", "Партия перемен", Команда Егора Жукова) подали в московскую мэрию уведомление о проведении уличной акции, намеченной на 21 марта. Она должна состояться на проспекте Сахарова.

Московские власти на сообщение об акции пока никак не отреагировали.

Заявку на митинг "против узурпации" 21 и 22 марта в Москве отдельно подало движение "Гражданское общество".

10 марта депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (она, кстати, имеет белорусское происхождение, признавалась, что в детстве говорила по-белорусски) предложила отменить ограничения на количество президентских сроков. В Госдуму приехал президент России Владимир Путин, который ее предложение не поддержал. Однако он не против идеи об их обнулении. Правда, при условии, что Конституционный суд России официально подтвердит, что это изменение не противоречит Конституции. Госдума поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков приняла.

Если эта идея будет реализована, Путин сможет оставаться президентом России до 2036 года. Ему тогда исполнится 84 года.
 
 
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Российская оппозиция готовит митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина.
 
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