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Отказываясь общаться с прессой, вели беседы с адвокатами. Суд рассматривает резонансное «дело банкиров»

10.03.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 фигурантов и более 3 миллионов рублей взяток. Верховный суд Беларуси 10 марта начал рассматривать дело о коррупции в ходе поставок телекоммуникационного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

На скамье подсудимых – должностные лица, ранее занимавшие высокие посты, представители коммерческих структур. Им вменяется получение и дача вознаграждений: от 30 тысяч до почти 2 миллионов рублей.  

Из зала суда – Дмитрий Боярович.   

Отказываясь общаться с прессой, вели беседы с адвокатами. Суд рассматривает резонансное «дело банкиров»


Дмитрий Боярович, корреспондент:  
Для процесса по делу был выбран зал суда Московского района (он один из самых больших в Минске), ведь поддержать обвиняемых пришли многочисленные родственники и коллеги всего около 50 человек. Заседание проходит в открытом режиме, однако с запретом на фото и видеосъемку.  

Из 16 обвиняемых 12 находились за решеткой. Отказываясь общаться с прессой, активно вели беседы с адвокатами. Многие из подсудимых занимали высокие посты. Речь идет о сфере телекоммуникаций и связи, а также банковском секторе. Это руководители крупных предприятий. 

Отказываясь общаться с прессой, вели беседы с адвокатами. Суд рассматривает резонансное «дело банкиров»

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Суммы взяток, которые они брали от поставщиков ТК-оборудования и программного обеспечения, впечатляют: от 30 тысяч до почти 2 миллионов рублей.

Отказываясь общаться с прессой, вели беседы с адвокатами. Суд рассматривает резонансное «дело банкиров»

Интересно, что один из фигурантов – Андрей Втюрин, экс-сотрудник секретариата Совета безопасности. По данным следствия, в его случае взятка составила почти 400 тысяч рублей. По данным КГБ, его задержали с поличным. 

Отказываясь общаться с прессой, вели беседы с адвокатами. Суд рассматривает резонансное «дело банкиров»

Напомним, первые задержания по громкому делу прошли в апреле 2019 года. Один из фигурантов – Феликс Касперович (экс-глава межбанковского расчетного центра) – и вовсе мог брать взятки, начиная с 2007-го. Половина задержанных – должностные лица госорганов и банковских учреждений. Вторая половина – представители компаний-поставщиков оборудования. В том числе граждане России и Латвии.

Отказываясь общаться с прессой, вели беседы с адвокатами. Суд рассматривает резонансное «дело банкиров»

Общая сумма взяток, которую изъяли у фигурантов дела – больше 3-х миллионов рублей. Следствие выявило многократные факты коррупции. Пятеро из обвиняемых свою вину признали полностью и сотрудничали со следствием, возместив ущерб. 

Отказываясь общаться с прессой, вели беседы с адвокатами. Суд рассматривает резонансное «дело банкиров»

Дмитрий Боярович:
С учетом количества обвиняемых, статей Уголовного кодекса, а также общественного резонанса рассмотрение дела может затянуться надолго. Речь идет о месяцах. Что касается ответственности, то некоторым фигурантам может грозить до 15-ти лет лишения свободы. 

Люди в материале: Андрей Втюрин, Дмитрий Боярович, Феликс Касперович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 16 фигурантов и более 3 миллионов рублей взяток. Верховный суд Беларуси 10 марта начал рассматривать дело о коррупции в ходе поставок...
 
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