 Один из посетителей 2020 BBFI станет счастливым обладателем нового мотоцикла

Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году компания HotMotors празднует юбилей, вместе с тем Brest Bike Festival International отмечает своё 20-летие! Мы хотим сделать эти даты памятными для гостей и друзей фестиваля и подарить одному из посетителей 2020 BBFI новый мотоцикл, 2020 года выпуска, от HotMotors!





Определение счастливчика будет проходить на сцене 2020 BBFI, выбором случайного числа, из номеров на регистрационных браслетах посетителей фестиваля и обязательное условие присутствовать физически возле сцены во время определения призёра!







Целый ряд интересных гостей, множество призов и подарков от организаторов и партнеров, хорошая музыка и супер розыгрыш мотоцикла от hotmotors.by…