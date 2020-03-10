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Один из посетителей 2020 BBFI станет счастливым обладателем нового мотоцикла

10.03.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году компания HotMotors празднует юбилей, вместе с тем Brest Bike Festival International отмечает своё 20-летие! Мы хотим сделать эти даты памятными для гостей и друзей фестиваля и подарить одному из посетителей 2020 BBFI новый мотоцикл, 2020 года выпуска, от HotMotors!

Один из посетителей 2020 BBFI станет счастливым обладателем нового мотоцикла

Определение счастливчика будет проходить на сцене 2020 BBFI, выбором случайного числа, из номеров на регистрационных браслетах посетителей фестиваля и обязательное условие присутствовать физически возле сцены во время определения призёра!

Один из посетителей 2020 BBFI станет счастливым обладателем нового мотоцикла
 Один из посетителей 2020 BBFI станет счастливым обладателем нового мотоцикла

Целый ряд интересных гостей, множество призов и подарков от организаторов и партнеров, хорошая музыка и супер розыгрыш мотоцикла от hotmotors.by…

 
 
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  В этом году компания HotMotors празднует юбилей, вместе с тем Brest Bike Festival International отмечает своё 20-летие! Мы хотим сделать эти даты памятными для гостей и друзей...
 
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