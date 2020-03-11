Александр Лукашенко вручил паспорта лучшим школьникам республики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Паспорт из рук президента. 25 молодых людей в Беларуси получили главный документ во дворце Независимости. Причём не в 16 лет, как все, а в 14. Почему для них сделали исключение, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Виктория с интересной фамилией Воробей в своей школе в небольшом городке Червень – настоящая звезда, отличница, участница команды КВН.

Ученица средней школы города Червень Минской области Виктория Воробей:

«Ты стараешься, везде участвуешь, тебе это нравится, а потом тебе такая благодарность. Это безумно приятно, это такие эмоции непередаваемые».

А Настя Морозова приехала из Витебска. Она играет на скрипке, с легкостью, решает задачи и мечтает быть, как брат, программистом. Он тоже получил паспорт из рук Александра Лукашенко.

Учащаяся гимназии №2 города Витебск Анастасия Морозова: «Я была очень горда своим братом, я была рада то, что он встретился с главой державы. И я ему пообещала, что я тоже пожму ему руку, и я пожала ему руку».

Дима Иванов из города Быхова мечтает стать журналистом. Он с друзьями выпускает в гимназии газету и пишет о малой родине и знаменитых земляках.

Учащийся гимназии города Быхова Дмитрий Иванов: «Было сначала немножко страшно, а потом успокоился, и понял, что президент такой же человек, как и мы все. И не надо его бояться, как страшного дядьку».

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: «Я уверен, самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только от личной целеустремленности, упорства и трудолюбия зависит, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем».